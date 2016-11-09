Інформації про псевдоблагодійників треба надавати широкого розголосу - А.Семидідько

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На сьогодні часто-густо компанії зловживають довірою спільноти до волонтерів, героїв, воїнів АТО. Через те частішають випадки поширення не правдивої інформації про надання благодійної допомоги такими компаніями. Про це УНН розповів член комітету Мінсоцполітики з питань формування та реалізації державної політики у сферах захисту прав постраждалих і тимчасово переміщених осіб, соціальної та професійної адаптації та реабілітації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню зі ЗСУ та інших військових формувань, учасників АТО Андрій Семидідько, коментуючи дані про те, що іноземна компанія “Євро Фарма Інтернешнл” опублікувала на своєму офіційному сайті неправдиву інформації про начебто лікування бійців АТО.