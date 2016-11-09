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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Інформації про псевдоблагодійників треба надавати широкого розголосу - А.Семидідько

Інформації про псевдоблагодійників треба надавати широкого розголосу - А.Семидідько

Київ • УНН

 • 13010 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На сьогодні часто-густо компанії зловживають довірою спільноти до волонтерів, героїв, воїнів АТО. Через те частішають випадки поширення не правдивої інформації про надання благодійної допомоги такими компаніями. Про це УНН розповів член комітету Мінсоцполітики з питань формування та реалізації державної політики у сферах захисту прав постраждалих і тимчасово переміщених осіб, соціальної та професійної адаптації та реабілітації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню зі ЗСУ та інших військових формувань, учасників АТО Андрій Семидідько, коментуючи дані про те, що іноземна компанія “Євро Фарма Інтернешнл” опублікувала на своєму офіційному сайті неправдиву інформації про начебто лікування бійців АТО.

"Не чесні на руку ділки, вони ж завжди намагаються приклеїти собі таку "ярмарку тщеславия" – зірки, переможці номінацій якихось конкурсів, чогось іще. Сьогодні ми маємо таку ситуацію, що існує певна спільнота довіри до волонтерів, до воїнів, до героїв, до учасників АТО. І приналежність до допомоги такому прошарку населення - воїнам, героям – воно, звісно, капіталізує. Те, що необхідно такі випадки вивчати, оприлюднювати – тут і мови не може бути. У нас сьогодні єдиний метод боротьби – це шум і світло навколо ситуації, що маємо по відношенню до таких ділків. Можна звернутися, до речі, до волонтерських груп, сила Facebook дасть своє", - повідомив він.

Також, А.Семидідько розповів, що у випадку надання інформації розголосу передусім такі компанії понесуть великі репутаційні втрати.

"Тут в першу чергу можна досягти великих іміджевих втрат, репутаційних втрат, адже якщо певна компанія собі таке дозволяє – то про який чистий і не заплямований імідж іде мова", - повідомив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на офіційному сайті ТОВ “Євро Фарма Інтернешнл” сказано, що компанія “в тісній співпраці з Міністерством оборони взяла на себе зобов’язання лікувати солдат АТО, використовуючи свої інноваційні продукти”.
Однак, у Міноборони таку інформацію спростували, зазначивши, що жодної співпраці Військово-медичний департамент Міністерства оборони України з ТОВ “Євро Фарма Інтернешнл” не має.

Також нагадаємо, Київська обласна рада не надавала жодного погодження на будівництво “Євро фарми” під Києвом (у с. Петрівське) та не затверджувала жодних програм фінансування щодо цього напрямку.

Більше того, як виявилося, законність будівництва “Євро фарми” не перевіряли, ані в прокуратурі, ані у Державній екологічній інспекції Київської області. І це незважаючи на те, що йдеться про будівництво хіміко-фармацевтичного підприємства.

 

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