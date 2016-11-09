Информации о псевдоблаготворителях надо предоставлять широкую огласку - А.Семыдидько

"Нечестные на руку дельцы, они же всегда пытаются приклеить себе такую "ярмарку тщеславия" - звезды, победители номинаций каких-то конкурсов, что-то еще. Сегодня мы имеем такую ​​ситуацию, что существует некоторое общественное доверие к волонтерам, к воинам, героям, к участников АТО. И принадлежность к помощи такой прослойке населения - воинам, героям - она, конечно, капитализирует. То, что необходимо такие случаи изучать, обнародовать - здесь и речи не может быть. У нас сегодня единственный метод борьбы - это шум и свет вокруг ситуации, которую имеем в отношении таких дельцов. Можно обратиться, кстати, в волонтерские группы, сила Facebook даст свое", - сообщил он.

Также, А.Семыдидько рассказал, что в случае предоставления информации огласки прежде всего такие компании понесут большие репутационные потери.

"Здесь в первую очередь можно достичь больших имиджевых потерь, репутационных потерь, ведь если определенная компания себе такое позволяет - то о каком чистом и не запятнанном имидже идет речь", - сообщил он.

Напомним, как сообщал УНН, на официальном сайте ООО "Евро Фарма Интернешнл" сказано, что компания "в тесном сотрудничестве с Министерством обороны обязалась лечить военных АТО, используя свои инновационные продукты".

Однако, в Минобороны эту информацию опровергли, отметив, что никакого сотрудничества Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины с ООО "Евро Фарма Интернешнл" не имеет.

Также напомним, Киевский областной совет не предоставлял согласования на строительство "Евро Фармы" под Киевом (в с. Петровское) и не утверждал никаких программ финансирования в этом направлении.

Более того, как оказалось, законность строительства "Евро Фармы" не проверяли ни в прокуратуре, ни в Государственной экологической инспекции Киевской области. И это несмотря на то, что речь идет о строительстве химико-фармацевтического предприятия.