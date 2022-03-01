Інформація про брак хлору для знезараження питної води – фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Київська міська державна адміністрація (КМДА) у своєму Telegram-каналі спростувала інформацію про брак хлору для знезараження питної води. Про це повідомляє УНН.
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У мережі розповсюджується неправива інформація, що через воєнні дії призупиняються поставки хлору до водоканалу, через що дозування хлору зменшується, і відповідно якість питної води погіршується.
Цитата
"Київводоканал має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до санітарних вимог. Також нагадуємо, що вже 40% води у Києві знезаражується без участі хлору, більш сучасними реагентами", - йдеться у повідомленні.
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