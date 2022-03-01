Информация о нехватке хлора для обеззараживания питьевой воды-фейк
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Киевская городская государственная администрация (КГГА) в своем Telegram-канале опровергла информацию о нехватке хлора для обеззараживания питьевой воды. Об этом сообщает УНН.
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В сети распространяется неправивая информация, что из-за военных действий приостанавливаются поставки хлора в водоканал, из-за чего дозировка хлора уменьшается, и соответственно качество питьевой воды ухудшается.
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"Киевводоканал имеет достаточные запасы реагентов, чтобы осуществлять обеззараживание воды в соответствии с санитарными требованиями. Также напоминаем, что уже 40% воды в Киеве обеззараживается без участия хлора, более современными реагентами", - говорится в сообщении.
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