Информация о нехватке хлора для обеззараживания питьевой воды-фейк

Детали

В сети распространяется неправивая информация, что из-за военных действий приостанавливаются поставки хлора в водоканал, из-за чего дозировка хлора уменьшается, и соответственно качество питьевой воды ухудшается.

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"Киевводоканал имеет достаточные запасы реагентов, чтобы осуществлять обеззараживание воды в соответствии с санитарными требованиями. Также напоминаем, что уже 40% воды в Киеве обеззараживается без участия хлора, более современными реагентами", - говорится в сообщении.

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На Луганщине оккупанты всю ночь били по Горной общине. Повсюду отсутствуют свет, вода и газ.