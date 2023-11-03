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Інфляція сповільниться, економіка зросте: НБУ опублікував прогноз

Київ • УНН

 • 140093 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Національному банку України припускають, що за підсумками цього року інфляція сповільниться до 5,8%, економіка продовжить ріст у поточному - майже на 5% - і в наступному роках. Рівень безробіття знизиться, але ситуація на ринку праці ще тривалий час буде складною. Про це повідомляє УНН із посиланням на інфляційний звіт НБУ за жовтень.

Інфляція сповільниться, економіка зросте: НБУ опублікував прогноз

Цитата

«За підсумками 2023 року інфляція сповільниться до 5,8% і залишатиметься помірною на прогнозному горизонті, попри певне прискорення в наступному році. Економіка цьогоріч зросте майже на 5%, а в наступному – ще на 3,6%. Цей прогноз ґрунтується на припущенні про збереження високих безпекових ризиків щонайменше до кінця 2024 року», - ідеться в документі.

Деталі

Щодо інших питань, серед яких прогноз щодо бюджету, цін, монетарна політика НБУ, а також ситуації на ринку праці, в НБУ зазначили наступне:

  • Очікуваний дефіцит бюджету без урахування грантів у доходах у 2023 році сягне майже 29% ВВП. Він буде ширшим, ніж передбачалося попереднім прогнозом, передусім через вищі потреби на безпеку та оборону;
  • Монетарна політика НБУ діє відповідно до завдань збереження можливості українців захистити свої заощадження від інфляції;
  • Темпи зростання інфляції сповільняться до 5,8% наприкінці року (з 26,6% у 2022 році). Зниження інфляції насамперед зумовлюється більшою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих врожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції. Але в НБУ попереджають, що вплив цього чинника поступово вичерпуватиметься, - за підсумками 2024 року, слід очікувати певного прискорення інфляції (до 9,8%);
  • За відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму регулятор зможе знизити облікову ставку в грудні;
  • Відновлення економіки, за оцінками регулятора, підтримує зростання зайнятості, але стан ринку праці ще довго залишатиметься складним через наслідки війни. Разом з тим, за оцінками НБУ, рівень безробіття скорочується, хоча і залишається суттєво вищим, ніж до повномасштабного вторгнення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Частка проблемних кредитів у банках скоротилася, але все ще вище довоєнного рівня – НБУ

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