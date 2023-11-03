Інфляція сповільниться, економіка зросте: НБУ опублікував прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Національному банку України припускають, що за підсумками цього року інфляція сповільниться до 5,8%, економіка продовжить ріст у поточному - майже на 5% - і в наступному роках. Рівень безробіття знизиться, але ситуація на ринку праці ще тривалий час буде складною. Про це повідомляє УНН із посиланням на інфляційний звіт НБУ за жовтень.
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«За підсумками 2023 року інфляція сповільниться до 5,8% і залишатиметься помірною на прогнозному горизонті, попри певне прискорення в наступному році. Економіка цьогоріч зросте майже на 5%, а в наступному – ще на 3,6%. Цей прогноз ґрунтується на припущенні про збереження високих безпекових ризиків щонайменше до кінця 2024 року», - ідеться в документі.
Деталі
Щодо інших питань, серед яких прогноз щодо бюджету, цін, монетарна політика НБУ, а також ситуації на ринку праці, в НБУ зазначили наступне:
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- Очікуваний дефіцит бюджету без урахування грантів у доходах у 2023 році сягне майже 29% ВВП. Він буде ширшим, ніж передбачалося попереднім прогнозом, передусім через вищі потреби на безпеку та оборону;
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- Монетарна політика НБУ діє відповідно до завдань збереження можливості українців захистити свої заощадження від інфляції;
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- Темпи зростання інфляції сповільняться до 5,8% наприкінці року (з 26,6% у 2022 році). Зниження інфляції насамперед зумовлюється більшою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих врожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції. Але в НБУ попереджають, що вплив цього чинника поступово вичерпуватиметься, - за підсумками 2024 року, слід очікувати певного прискорення інфляції (до 9,8%);
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- За відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму регулятор зможе знизити облікову ставку в грудні;
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- Відновлення економіки, за оцінками регулятора, підтримує зростання зайнятості, але стан ринку праці ще довго залишатиметься складним через наслідки війни. Разом з тим, за оцінками НБУ, рівень безробіття скорочується, хоча і залишається суттєво вищим, ніж до повномасштабного вторгнення.
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