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Инфляция замедлится, экономика вырастет: НБУ опубликовал прогноз

Киев • УНН

 • 140093 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Национальном банке Украины предполагают, что по итогам этого года инфляция замедлится до 5,8%, экономика продолжит рост в текущем - почти на 5% - и в следующем годах. Уровень безработицы снизится, но ситуация на рынке труда еще долгое время будет сложной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на инфляционный отчет НБУ за октябрь.

Инфляция замедлится, экономика вырастет: НБУ опубликовал прогноз

Цитата

«По итогам 2023 года инфляция замедлится до 5,8% и будет оставаться умеренной на прогнозном горизонте, несмотря на определенное ускорение в следующем году. Экономика в этом году вырастет почти на 5%, а в следующем – еще на 3,6%. Этот прогноз основывается на предположении о сохранении высоких рисков безопасности как минимум до конца 2024 года», - говорится в документе.

Детали

По другим вопросам, среди которых прогноз по бюджету, ценам, монетарная политика НБУ, а также ситуации на рынке труда, в НБУ отметили следующее:

  • Ожидаемый дефицит бюджета без учета грантов в доходах в 2023 году достигнет почти 29% ВВП. Он будет шире, чем предполагалось предыдущим прогнозом, прежде всего из-за более высоких потребностей на безопасность и оборону;
  • Монетарная политика НБУ действует в соответствии с задачами сохранения возможности украинцев защитить свои сбережения от инфляции;
  • Темпы роста инфляции замедлятся до 5,8% в конце года (с 26,6% в 2022 году). Снижение инфляции прежде всего обусловлено большим предложением продуктов питания на фоне высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. Но в НБУ предупреждают, что влияние этого фактора постепенно будет исчерпываться, - по итогам 2024 года следует ожидать определенного ускорения инфляции (до 9,8%);
  • При отсутствии признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму регулятор сможет снизить учетную ставку в декабре;
  • Восстановление экономики, по оценкам регулятора, поддерживает рост занятости, но состояние рынка труда еще долго будет оставаться сложным из-за последствий войны. Вместе с тем, по оценкам НБУ, уровень безработицы сокращается, хотя и остается существенно выше, чем до полномасштабного вторжения.

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