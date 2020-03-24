Інфікований олімпійський чемпіон про коронавірус: це найгірше захворювання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Олімпійський чемпіон з плавання південноафриканець Кемерон ван дер Бург назвав коронавірус найгіршим захворюванням, яке він коли-небудь переносив. Про це він написав на сторінці в Twitter, передає УНН.
“Вже 14 днів, як я борюся з COVID-19. Безумовно, це найстрашніший вірус, який я коли-небудь переносив, незважаючи на те, що я здорова людина з сильними легенями, веду здоровий спосіб життя і молодий. Хоча найважчі симптоми відійшли, я все ще борюся з серйозною слабкістю і залишковим кашлем, який я не можу подолати. Будь-яка фізична активність, наприклад, ходьба, залишає мене виснаженим на кілька годин. Втрати в фізичних кондиціях величезні. Спортсмени, які перенесуть COVID-19 протягом останнього тренувального циклу, втратять більшу частину фізичної підготовки. Інфекція незадовго до змагань — найгірший варіант”, — наголосив ван дер Бург.
Зауважимо, що 31-річний уродженець ПАР вигравав “золото” ОІ-2012 і “срібло” ОІ-2016, а також дві золоті нагороди чемпіонатів світу та ще 8 “срібних” та “бронзових” нагород.
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Нагадаємо, станом на вечір 23 березня в Україні було зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.