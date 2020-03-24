Инфицированный олимпийский чемпион о коронавирусе: это худшее заболевание
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Олимпийский чемпион по плаванию южноафриканец Кэмерон ван дер Бург назвал коронавирус худшим заболеванием, которое он когда-либо переносил. Об этом он написал на странице в Twitter, передает УНН.
“Уже 14 дней, как я борюсь с COVID-19. Безусловно, это самый страшный вирус, который я когда-либо переносил, несмотря на то, что я здоровый человек с сильными легкими, веду здоровый образ жизни и молодой. Хоть тяжелые симптомы ушли, я все еще борюсь с серьезной слабостью и остаточным кашлем, который я не могу преодолеть. Любая физическая активность, например, ходьба, оставляет меня изможденным на несколько часов. Потери в физических кондициях огромны. Спортсмены, которые перенесут COVID-19 в течение последнего тренировочного цикла, потеряют большую часть физической подготовки. Инфекция незадолго до соревнований — худший вариант”, — отметил ван дер Бург.
Заметим, что 31-летний уроженец ЮАР выигрывал “золото” ОИ-2012 и “серебро” ОИ-2016, а также две золотые награды чемпионатов мира и еще 8 “серебряных” и “бронзовых” наград.
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Напомним, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, что вызывает инфекционное заболевание COVID-19, было впервые замечено в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.