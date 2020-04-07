Індонезія заявила про найбільше добове зростання випадків коронавірусу: померло вже понад 20 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Індонезія в понеділок оголосила про найбільше щоденне збільшення кількості нових випадків коронавірусу, а медична асоціація країни повідомила, що 24 лікаря вже померло після зараження вірусом, передає УНН із посиланням на Reuters.
Так, повідомляється, що 218 нових випадків в Індонезії збільшили кількість зареєстрованих випадків коронавірусу до 2491. Також зазначається, що 209 підтверджених випадків смерті серед заражених вірусом є найвищим показником смертності в Азії поза межами Китаю.
"Тенденція (смерті лікарів - ред.) здіймається до небес", - сказав представник Індонезійській асоціації лікарів Халік Малік.
Ряд правозахисних організацій, в тому числі Amnesty International, висловили стурбованість з приводу високої частки смертей серед медичних працівників.
Експерти в галузі охорони здоров'я вказали на високий відсоток смертей серед підтверджених випадків в якості ознаки того, що спалах захворювання набагато перевищує офіційні дані в четвертій за чисельністю населення країні світу.
Минулого тижня розвідувальне агентство Індонезії повідомило про свої очікування, що число випадків захворювання коронавірусу досягне піку в наступні три місяці, перевищивши 100 тисяч випадків до липня.
Як повідомлялося в УНН, у Китайській Народній Республіці вперше з січня за добу не зафіксовано жодного летального випадку через COVID-19. Завтра місто Ухань, в якому сталася перша спалах хвороби, вийде з ізоляції.