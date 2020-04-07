Индонезия заявила о самом большом суточном росте случаев коронавируса: умерло уже более 20 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Индонезия в понедельник объявила о самом большом ежедневном увеличении количества новых случаев коронавируса, а медицинская ассоциация страны сообщили, что 24 врача уже умерло после заражения вирусом, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, сообщается, что 218 новых случаев в Индонезии увеличили количество зарегистрированных случаев коронавируса к 2491. Также отмечается, что 209 подтвержденных случаев смерти среди зараженных вирусом является самым высоким показателем смертности в Азии за пределами Китая.
"Тенденция (смерти врачей - ред.) поднимается до небес", - сказал представитель Индонезийской ассоциации врачей Халик Малик.
Ряд правозащитных организаций, в том числе Amnesty International, выразили обеспокоенность по поводу высокой доли смертей среди медицинских работников.
Эксперты в области здравоохранения отметили высокий процент смертей среди подтвержденных случаев в качестве признака того, что вспышка заболевания намного превышает официальные данные в четвертой по численности населения стране мира.
На прошлой неделе разведывательное агентство Индонезии сообщило о своих ожиданиях, что число случаев заболевания коронавирусом достигнет пика в следующие три месяца, превысив 100 тысяч случаев до июля.
Как сообщалось в УНН, в Китайской Народной Республике впервые с января за сутки не зафиксировано ни одного летального случая из-за COVID-19. Завтра город Ухань, в котором произошла первая вспышка болезни, выйдет из изоляции.