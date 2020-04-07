Индонезия заявила о самом большом суточном росте случаев коронавируса: умерло уже более 20 медиков

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60777 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70953 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 84482 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82815 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103214 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85632 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102629 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105849 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130915 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130316 просмотра

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Актуальное
Индонезия заявила о самом большом суточном росте случаев коронавируса: умерло уже более 20 медиков

Индонезия заявила о самом большом суточном росте случаев коронавируса: умерло уже более 20 медиков

Киев  •  УНН

 • 13454 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Индонезия в понедельник объявила о самом большом ежедневном увеличении количества новых случаев коронавируса, а медицинская ассоциация страны сообщили, что 24 врача уже умерло после заражения вирусом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, сообщается, что 218 новых случаев в Индонезии увеличили количество зарегистрированных случаев коронавируса к 2491. Также отмечается, что 209 подтвержденных случаев смерти среди зараженных вирусом является самым высоким показателем смертности в Азии за пределами Китая.

"Тенденция (смерти врачей - ред.) поднимается до небес", - сказал представитель Индонезийской ассоциации врачей Халик Малик.

Ряд правозащитных организаций, в том числе Amnesty International, выразили обеспокоенность по поводу высокой доли смертей среди медицинских работников.

Эксперты в области здравоохранения отметили высокий процент смертей среди подтвержденных случаев в качестве признака того, что вспышка заболевания намного превышает официальные данные в четвертой по численности населения стране мира.

На прошлой неделе разведывательное агентство Индонезии сообщило о своих ожиданиях, что число случаев заболевания коронавирусом достигнет пика в следующие три месяца, превысив 100 тысяч случаев до июля.

Как сообщалось в УНН, в Китайской Народной Республике впервые с января за сутки не зафиксировано ни одного летального случая из-за COVID-19. Завтра город Ухань, в котором произошла первая вспышка болезни, выйдет из изоляции.

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