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Індонезія зацікавлена в організації зустрічі путіна та Зеленського на саміті G20

Індонезія зацікавлена в організації зустрічі путіна та Зеленського на саміті G20

Київ • УНН

 • 129453 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Індонезія зацікавлена у проведенні зустрічі Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна на полях саміту G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада, якщо лідери візьмуть у заході очну участь. Про це заявив посол Індонезії в Росії Хосе Таварес, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Цитата

"Запрошення давно були передані президентом Індонезії (Джоко Відодо – ред.) президентам росії та України. Якщо вони візьмуть участь у саміті "двадцятки" на Балі, то, звичайно, для (організації зустрічі – ред.) буде можливість. І Індонезія більш ніж готова сприяти такій зустрічі. Звичайно, ми б хотіли цього, якщо президенти приїдуть", - сказав Таварес.

Деталі

За його словами, Індонезія готова надійно забезпечити безпеку путіна, якщо він візьме участь у саміті G20 в очному форматі.

"Ми готові надійно її забезпечити у разі (очної – ред.) участі президента", - сказав він.

Доповнення

Раніше помічник глави офісу президента України Михайло Подоляк не виключив, що Зеленський поїде на саміт G20 до Індонезії, якщо там буде присутній путін.

Прессекретар Глави держави Сергій Никифоров повідомив, що поїздка Президента України Володимира Зеленського на саміт G20 восени залежатиме від поточної ситуації в країні на той момент.

Раніше Зеленський заявляв, що участь України у саміті G20 залежатиме від ситуації безпеки в Україні та від складу учасників саміту.

Російський диктатор володимир путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті "Групи двадцяти", але формат участі поки що уточнюється.

Прессекретар російського президента дмитро пєсков повідомляв, що рішення про очний або заочний формат участі путіна в саміті "двадцятки" в Індонезії ще не прийнято.

ЗМІ повідомляли у квітні, що Білий дім приватно повідомив Індонезію, що росія не має бути допущена до участі у саміті G20 цього року, хоча президент країни оголосив, що путін прийняв запрошення взяти участь.

Додамо

У квітні повідомлялося, що президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Зеленський та путін прийняли запрошення взяти участь у саміті G20 на Балі у листопаді.

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