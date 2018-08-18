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Independent: У слідства немає доказів, що наїзд на людей біля ​​парламенту в Лондоні був терактом

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Слідчі сумніваються в тому, що наїзд на пішоходів біля будівлі парламенту в Лондоні є терактом. Про це повідомляє Independent з посиланням на джерела, інформує УНН

Independent: У слідства немає доказів, що наїзд на людей біля ​​парламенту в Лондоні був терактом

Газета відзначає, що мотив водія Салиха Хатер як і раніше залишається неясним, проте він швидше за все пов’язаний із особистими обставинами, а не стали результатом навмисної спроби завдати шкоди людям. При цьому мотиви, якими керувався британець суданського походження Саліх Хатер, який перебував за кермом автомобіля, поки залишаються нез’ясованими.

Поліція отримала право утримувати Хатер під вартою без пред’явлення йому звинувачень до 20 серпня, і на той час ще можуть спливти нові факти, що представляють інтерес для слідства. Однак джерело в британському уряді повідомило газеті, що детективи не мають у своєму розпорядженні доказів приналежності Хатер до ісламського екстремізму. При цьому під час інциденту постраждали люди, так що водієві можуть пред’явити звинувачення в замаху на вбивство.

Independent зазначає, що будинок Хатер у Бірмінгемі розташовується недалеко від місця, де жив Халід Масуд, який збив кілька людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році. Відповідальність за той теракт взяло на себе “Ісламська держава”.

Однак чиновники кажуть, що навіть якщо наїзд Хатер на пішоходів був актом наслідування, то він не обов’язково був терактом. За словами одного зі співрозмовників газети, Хатер прямував в посольство Судану, щоб отримати візу, так як він хотів відвідати сім’ю.

Раніше британська преса писала, що Хатер був психологічно зломлений подіями, що відбулися в його житті протягом останніх декількох місяців. Його батько і брат загинули у двох не пов’язаних одна з одною автокатастрофах, а він сам був виключений з Університету Ковентрі, де навчався на курсах підготовки бухгалтерів.

Нагадаємо, за свідченнями очевидців, вранці у вівторок Хатер півтори години їздив по округу Вестмінстер за кермом автомобіля Ford Fiesta до того, як скоїв наїзд на велосипедистів і пішоходів у будівлі парламенту. Після цього машина продовжила рух і врізалася в огорожу біля приміщень Палати лордів. У результаті інциденту постраждали три людини.

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