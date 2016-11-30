Імпорт в Україну птиці з Австрії та Німеччини обмежено через пташиний грип
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Держпродспоживслужба обмежила імпорт птиці, продуктів та сировини з неї в Україну з Австрії та деяких регіонів Німеччини через спалах пташиного грипу. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
Так, на території Федеративної Республіки Німеччина зареєсторовано поширення випадків високопатогенного грипу птиці. Через це на додаток до попереднього рішення щодо обмеження ввезення в Україну птиці, продуктів та сировини з неї (за винятком продуктів та сировини, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудників зазначених захворювань) із земель Шлезвіг-Гольштейн та Мекленбург-Передня Померанія, Держпродспоживслужбою введені аналогічні обмеження на землі Саксонія-Анхальт та Нижня Саксонія Федеративної Республіки Німеччина.
Крім того, у зв’язку із інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин щодо реєстрації випадків високопатогенного грипу птиці на території Австрійської республіки, обмежено імпорт в Україну із вказаної країни птиці, продуктів та сировини від неї (за винятком продуктів та сировини, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудників зазначених захворювань). У разі надходження додаткової інформації від компетентного органу Австрійської Республіки, вказане рішення може бути переглянуто із врахуванням принципу “регіоналізації”.