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Импорт в Украину птицы из Австрии и Германии ограничено из-за птичьего гриппа

Киев • УНН

 • 6542 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Госпродпотребслужба ограничила импорт птицы, продуктов и сырья из нее в Украину из Австрии и некоторых регионов Германии из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе  Госпродпотребслужбы.

Импорт в Украину птицы из Австрии и Германии ограничено из-за птичьего гриппа

Так, на территории Федеративной Республики Германия зарегистрировано распространение случаев высокопатогенного гриппа птицы. Поэтому в дополнение к предыдущему решению об ограничении ввоза в Украину птицы, продуктов и сырья из нее (за исключением продуктов и сырья, прошедших обработку методом, который гарантирует уничтожение возбудителей указанных заболеваний) из земель Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания,  Госпродпотребслужбою введены аналогичные ограничения на земле Саксония-Анхальт и Нижняя Саксония Федеративной Республики Германия.

Кроме того, в связи с информацией Всемирной организации здравоохранения животных по регистрации случаев высокопатогенного гриппа птицы на территории Австрийской республики, ограничено импорт в Украину из указанной страны птицы, продуктов и сырья из нее (за исключением продуктов и сырья, прошедших обработку методом, который гарантирует уничтожение возбудителей указанных заболеваний). В случае поступления дополнительной информации от компетентного органа Австрийской Республики, указанное решение может быть пересмотрено с учетом принципа "регионализации".

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