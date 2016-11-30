Импорт в Украину птицы из Австрии и Германии ограничено из-за птичьего гриппа

Так, на территории Федеративной Республики Германия зарегистрировано распространение случаев высокопатогенного гриппа птицы. Поэтому в дополнение к предыдущему решению об ограничении ввоза в Украину птицы, продуктов и сырья из нее (за исключением продуктов и сырья, прошедших обработку методом, который гарантирует уничтожение возбудителей указанных заболеваний) из земель Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания, Госпродпотребслужбою введены аналогичные ограничения на земле Саксония-Анхальт и Нижняя Саксония Федеративной Республики Германия.

Кроме того, в связи с информацией Всемирной организации здравоохранения животных по регистрации случаев высокопатогенного гриппа птицы на территории Австрийской республики, ограничено импорт в Украину из указанной страны птицы, продуктов и сырья из нее (за исключением продуктов и сырья, прошедших обработку методом, который гарантирует уничтожение возбудителей указанных заболеваний). В случае поступления дополнительной информации от компетентного органа Австрийской Республики, указанное решение может быть пересмотрено с учетом принципа "регионализации".