Імпорт палива, порівняно з березнем, зріс у 10 разів - прем'єр

Цитата

«Весною ми зіштовхнулися з паливною кризою, але завдяки нашій синергії у роботі з бізнесом цей надзвичайний виклик ми також подолали. Імпорт палива, порівняно з березнем, зріс у 10 разів, і тепер ми веземо його з усього світу», - сказав Шмигаль.

Доповнення

За 10 місяців 2022 року сумарний імпорт товарів в Україну становив близько 44 млрд доларів (76,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року). Найбільше було завезено товарів з категорії нафта та нафтопродукти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні достатньо пального, щоб стабільно пройти зиму - Шмигаль