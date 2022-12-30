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Импорт топлива, по сравнению с мартом, вырос в 10 раз - премьер

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Импорт топлива в Украину, по сравнению с мартом, вырос в 10 раз. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на завершающем заседании Правительства этого года, передает УНН.

Цитата

«Весной мы столкнулись с топливным кризисом, но благодаря нашей синергии в работе с бизнесом этот удивительный вызов мы также преодолели. Импорт топлива, по сравнению с мартом, вырос в 10 раз, и теперь мы везем его со всего мира», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

За 10 месяцев 2022 года суммарный импорт товаров в Украину составил около 44 млрд долларов (76,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Больше всего было завезено товаров из категории нефть и нефтепродукты.

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