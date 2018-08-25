Ілон Маск заявив, що Tesla залишиться публічною компанією
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Голова автовиробника Tesla Ілон Маск заявив в п’ятницю, що компанія продовжить бути публічною. Як говориться в повідомленні підприємця, розміщеному в офіційному блозі Tesla, Маск не стане викуповувати акції компанії, як він раніше планував, інформує УНН.
“Виходячи з відгуків, які я отримав, очевидно, що більшість нинішніх акціонерів Tesla вважають, що нам краще залишатися публічною компанією”, — йдеться в розміщеному в блозі повідомленні Маска. “Вчора я зустрівся з членами ради директорів Tesla і дав їм знати, що, як я вважаю, кращим шляхом для Tesla буде залишатися публічною (акціонерною компанією), — зазначив бізнесмен. — Члени ради директорів дали зрозуміти, що вони згодні”.
Маск повідомив, що процес перетворення автовиробника в повністю приватну компанію виявився б “більш витратним за часом і таким, що збиває з пантелику”, ніж він думав. За словами бізнесмена, його думка з приводу наявності достатнього фінансування для повного викупу акцій в ході вивчення ситуації також змінилася.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що Ілон Маск найняв банк для консультацій з викупу акцій Tesla.