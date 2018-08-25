Маск заявил, что Tesla останется публичной компанией
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Председатель автопроизводителя Tesla Маск заявил в пятницу, что компания продолжит быть публичной. Как говорится в сообщении предпринимателя, размещенном в официальном блоге Tesla, Маск не станет выкупать акции компании, как он ранее планировал, информирует УНН.
“Исходя из отзывов, которые я получил, очевидно, что большинство нынешних акционеров Tesla считают, что нам лучше оставаться публичной компанией”, — говорится в размещенном в блоге сообщении Маска. “Вчера я встретился с членами совета директоров Tesla и дал им знать, что, как я считаю, лучшим путем для Tesla будет оставаться публичной (акционерной компанией), — отметил бизнесмен. — Члены совета директоров дали понять, что они согласны”.
Маск сообщил, что процесс преобразования автопроизводителя в полностью частную компанию оказался бы “более затратным по времени и сбивающим с толку”, чем он думал. По словам бизнесмена, его мнение по поводу наличия достаточного финансирования для полного выкупа акций в ходе изучения ситуации также поменялось.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что Маск нанял банк для консультаций по выкупу акций Tesla.