Ілон Маск показав частину "марсіанської" ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ілон Маск показав частину Big Falcon Rocket: ракети, яка повинна вирушити на Марс. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Ілона Маска.
Поруч з частиною циліндричного корпусу BFR Spaceship поставили електрокар Tesla Model 3 - так людям простіше оцінити габарити майбутнього корабля.
Ракета-носій діаметром 9 м і висотою близько 106 м зможе, за задумом творців, виводити на орбіту до 150 тонн вантажів. Очікується, що будівництво першого прототипу почнеться вже в цьому році.
Як повідомляв УНН, підприємець Ілон Маск планує зробити Інтернет швидше, доступніше і збільшити його покриття.