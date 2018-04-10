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Ілон Маск показав частину "марсіанської" ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ілон Маск показав частину Big Falcon Rocket: ракети, яка повинна вирушити на Марс. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Ілона Маска.

Поруч з частиною циліндричного корпусу BFR Spaceship поставили електрокар Tesla Model 3 - так людям простіше оцінити габарити майбутнього корабля.

Ракета-носій діаметром 9 м і висотою близько 106 м зможе, за задумом творців, виводити на орбіту до 150 тонн вантажів. Очікується, що будівництво першого прототипу почнеться вже в цьому році.

Як повідомляв УНН, підприємець Ілон Маск планує зробити Інтернет швидше, доступніше і збільшити його покриття.

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