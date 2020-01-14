ІКАО направить експертів для розслідування катастрофи українського літака в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Персонал Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) буде виступати в якості міжнародних радників і спостерігачів під час розслідування події літака МАУ рейсу PS-752. Про це йдеться в заяві ІКАО від 13 січня, передає УНН.
"ІКАО прийняла запрошення від уряду Ісламської Республіки Іран надати експертні консультації на підтримку розслідування авіаційної події з польотом PS-752 авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України", - йдеться у заяві.
Відзначаючи, що всім відповідним державам було надано право брати участь у розслідуванні відповідно до Додатку 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (розслідування авіаційних подій та інцидентів).
"ІКАО призначила старший і експертний технічний персонал, який тепер буде виконувати функції радників і спостерігачів щодо взаємодії і тлумачення державами положень про розслідування, що містяться в Додатку 13", - сказано у заяві.
Раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Іран покарає всіх, хто несе відповідальність за випадкове збиті українського пасажирського літака.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. Серед загиблих - всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.