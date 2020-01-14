ИКАО направит экспертов для расследования катастрофы украинского самолета в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Персонал Международной организации гражданской авиации (ИКАО) будет выступать в качестве международных советников и наблюдателей при расследовании происшествия самолета МАУ рейса PS-752. Об этом говорится в заявлении ИКАО от 13 января, передает УНН.
"ИКАО приняла приглашение от правительства Исламской Республики Иран предоставить экспертные консультации в поддержку расследования авиационного происшествия с полетом PS-752 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", - говорится в заявлении.
Отмечая, что всем соответствующим государствам было предоставлено право участвовать в расследовании в соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (расследование авиационных происшествий и инцидентов).
"ИКАО назначила старший и экспертный технический персонал, который теперь будет выполнять функции советников и наблюдателей по взаимодействию и толкования государствами положений о расследовании, содержащиеся в Приложении 13", - сказано в заявлении.
Ранее президент Ирана Рухани заявил, что Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное взбитые украинского пассажирского самолета.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.