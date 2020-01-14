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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110380 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113011 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111512 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123733 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103884 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107255 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107520 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131767 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130564 просмотра

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ИКАО направит экспертов для расследования катастрофы украинского самолета в Иране

ИКАО направит экспертов для расследования катастрофы украинского самолета в Иране

Киев  •  УНН

 • 11655 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Персонал Международной организации гражданской авиации (ИКАО) будет выступать в качестве международных советников и наблюдателей при расследовании происшествия самолета МАУ рейса PS-752. Об этом говорится в заявлении ИКАО от 13 января, передает УНН.

"ИКАО приняла приглашение от правительства Исламской Республики Иран предоставить экспертные консультации в поддержку расследования авиационного происшествия с полетом PS-752 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", - говорится в заявлении.

Отмечая, что всем соответствующим государствам было предоставлено право участвовать в расследовании в соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (расследование авиационных происшествий и инцидентов).

"ИКАО назначила старший и экспертный технический персонал, который теперь будет выполнять функции советников и наблюдателей по взаимодействию и толкования государствами положений о расследовании, содержащиеся в Приложении 13", - сказано в заявлении.

Ранее президент Ирана Рухани заявил, что Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное взбитые украинского пассажирского самолета.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

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