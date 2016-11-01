Ігнорування проблеми геологічної науки загрожує Україні втратою цілих галузей — експерт

За його словами, ігнорування наукового потенціалу вітчизняної геології, хімії, фахівців-технологів відбувається з низки причин.

"Мова про цілі дві галузі — одна геологорозвідувальна, а інша гірничовидобувна. Мабуть, у керівників немає відповідного розуміння. Не у тих керівників, які відповідають за галузь, тому що ті керівники, які стоять на заводі на гірничозбагачувальному комбінаті, вони повністю розуміють ті проблеми, які вони вирішують, і всі хто займається цією справою, вони теж висококласні фахівці.

Нема розуміння, мабуть, “на верху”, в міністерстві економіки, наприклад. Не зовсім у нас приходять професійні міністри... Далі зміни постійна керівництва міністерства теж не дають можливості системно розвивати ті чи інші галузі, і це стосується не лише урановидобурної галузі чи якось іншої.

З одного боку корупція, з іншого боку не розуміння керівництвом багатьох питань, тому що саме з фахових позицій такі галузі повинні розвиватися. Вони створюються не за дні.

Буде прикро, якщо через п’ять років ці галузі (геологорозвідувальна та гірничовидобувна, — ред.) повністю зникнуть, і якісь країни будуть розвиватися на цих позиціях. Наприклад, як Франція, яка менша за Україну, але розвиває атомну галузь. А ми на жаль, у цій ядерній енергетиці, де ми займаємо 7 — 8 місце у світі, по енергетичній потужності, однак, повністю залежимо від Росії.

І в нас немає за що розвивати наукові дослідження, інститути скорочуються. В нас потужний науковий потенціал, але на жаль виходить, що він у такому важкому стані“, — сказав він.

За словами експерта, окрім фінансової підтримки геологічна наука України потребує стратегічних програм розвитку, які б реалізовувалися.

“Повинна бути програма, яка б виконувалася, а так у нас програми пишуться, а їх виконання і фінансування практично не забезпечують.

Ось, наприклад, державна екологічна програма поводження з екологічними відходами профінансована цього року всього на 18%, а вона закінчується в наступному році. У зв’язку з цим, що ми виконали за ці кошти, — звісно, що нічого”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Україна братиме участь у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014 — 2018).