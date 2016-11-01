Ігнорування проблеми геологічної науки загрожує Україні втратою цілих галузей — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Незважаючи на те, що наша країна має значний потенції до видобутку різних ресурсів, зокрема, газу, нафти, урану, вугілля, наразі держава повністю ігнорує геологів, тобто науковий потенціал, який спроможний забезпечувати розвиток цілих галузей. Таку думку УНН висловив член-кореспондент НАН України за спеціальністю ядерна енергетика, директор ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” Георгій Лисиченко.
За його словами, ігнорування наукового потенціалу вітчизняної геології, хімії, фахівців-технологів відбувається з низки причин.
"Мова про цілі дві галузі — одна геологорозвідувальна, а інша гірничовидобувна. Мабуть, у керівників немає відповідного розуміння. Не у тих керівників, які відповідають за галузь, тому що ті керівники, які стоять на заводі на гірничозбагачувальному комбінаті, вони повністю розуміють ті проблеми, які вони вирішують, і всі хто займається цією справою, вони теж висококласні фахівці.
Нема розуміння, мабуть, “на верху”, в міністерстві економіки, наприклад. Не зовсім у нас приходять професійні міністри... Далі зміни постійна керівництва міністерства теж не дають можливості системно розвивати ті чи інші галузі, і це стосується не лише урановидобурної галузі чи якось іншої.
З одного боку корупція, з іншого боку не розуміння керівництвом багатьох питань, тому що саме з фахових позицій такі галузі повинні розвиватися. Вони створюються не за дні.
Буде прикро, якщо через п’ять років ці галузі (геологорозвідувальна та гірничовидобувна, — ред.) повністю зникнуть, і якісь країни будуть розвиватися на цих позиціях. Наприклад, як Франція, яка менша за Україну, але розвиває атомну галузь. А ми на жаль, у цій ядерній енергетиці, де ми займаємо 7 — 8 місце у світі, по енергетичній потужності, однак, повністю залежимо від Росії.
І в нас немає за що розвивати наукові дослідження, інститути скорочуються. В нас потужний науковий потенціал, але на жаль виходить, що він у такому важкому стані“, — сказав він.
За словами експерта, окрім фінансової підтримки геологічна наука України потребує стратегічних програм розвитку, які б реалізовувалися.
“Повинна бути програма, яка б виконувалася, а так у нас програми пишуться, а їх виконання і фінансування практично не забезпечують.
Ось, наприклад, державна екологічна програма поводження з екологічними відходами профінансована цього року всього на 18%, а вона закінчується в наступному році. У зв’язку з цим, що ми виконали за ці кошти, — звісно, що нічого”, — додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Україна братиме участь у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014 — 2018).