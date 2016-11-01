Игнорирование проблемы геологической науки грозит Украине потерей целых отраслей - эксперт

По его словам, игнорирование научного потенциала отечественной геологии, химии, специалистов-технологов происходит по ряду причин.

"Речь о целых двух отраслях - одна геологоразведочная, а другая горнодобывающая. Видимо, у руководителей нет соответствующего понимания. Не у тех руководителей, которые отвечают за отрасль, потому что те руководители, которые стоят на заводе на горно-обогатительном комбинате, они полностью понимают те проблемы, которые они решают, и все кто занимается этим делом, они высококлассные специалисты.

Нет понимания, пожалуй, "наверху", в министерстве экономики, например. Не совсем у нас приходят профессиональные министры... Далее изменения руководства министерства тоже не дают возможности системно развивать те или иные отрасли, и это касается не только уранодобывающей отрасли или какой-то другой.

С одной стороны коррупция, с другой стороны не понимание руководством многих вопросов, потому что именно из профессиональных позиций такие отрасли должны развиваться. Они создаются не за дни.

Будет обидно, если через пять лет эти отрасли (геологоразведочная и горнодобывающая, - ред.) полностью исчезнут, и какие-то страны будут развиваться на этих позициях. Например, Франция, меньше Украины, но развивает атомную отрасль. А мы к сожалению, в этой ядерной энергетике, где-то мы занимаем 7-8 место в мире, по энергетической мощности, однако, полностью зависим от России.

И у нас не за что развивать научные исследования, институты сокращаются. У нас мощный научный потенциал, но к сожалению получается, что он в таком тяжелом состоянии", - сказал он.

По словам эксперта, кроме финансовой поддержки геологическая наука Украины нуждается в стратегических программах развития, которые реализовывались.

"Должна быть программа, которая выполнялась бы, а так у нас программы пишутся, а их выполнение и финансирование практически не обеспечивают.

Вот, например, государственная экологическая программа обращения с экологическими отходами профинансирована в этом году всего на 18%, а она заканчивается в следующем году. В связи с этим, что мы выполнили за эти средства, - конечно, ничего", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, Украина будет участвовать в программе научных исследований и обучения Евратом (2014 - 2018).