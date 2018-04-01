ІД планує здійснити теракти в РФ під час ЧС-2018 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Терористичне угрупування "Ісламська держава" планує здійснити низку терактів в Росії під час проведення Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє Daily Star з посиланням на повідомлення угруповання ІД в Telegram, передає УНН.
Зокрема, по каналах ІД поширюються зображення, на яких, як передбачається, терористи використовують безпілотні літальні апарати для транспортування бомб.
За даними джерел у силах безпеки, терористи ІД можуть оснастити хімічними або бактеріальними речовинами безпілотні літальні апарати.
Крім того, угрупування нібито зможе відправляти смертників на стадіони.
Чемпіонат світу з футболу 2018 - 21-й чемпіонат світу з футболу ФІФА, фінальна частина якого пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року
Як повідомляв УНН, терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад на супермаркет у Франції.