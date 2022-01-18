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ICAO підготувала звіт про примусову посадку в Мінську літака Ryanair із Протасевичем

ICAO підготувала звіт про примусову посадку в Мінську літака Ryanair із Протасевичем

Київ • УНН

 • 25027 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) завершила звіт про примусову посадку літака Ryanair у Мінську, після якого був заарештований журналіст Роман Протасевич, який перебував на борту. Про це йдеться у заяві організації у Twitter, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що організація надала документ доповіді 193 країнам, що входять до організації, включаючи 36 країн, що входять до ради ICAO.

Повідомляється, що засідання, на якому обговорять заходи на основі доповіді, відбудеться 31 січня. Того ж дня буде розглянуто і запит Білорусі, яка вважає незаконними санкції, накладені на неї після інциденту.

Доповнення

Наприкінці червня стало відомо, що ICAO продовжила розслідування інциденту 23 травня в небі над Білоруссю з повітряним судном ірландської авіакомпанії Ryanair, яке прямувало з Афін до Вільнюса, до вересня.

А підсумкову доповідь, пов'язану з посадкою літака, організація мала надати під час наступної сесії Ради організації – 13 вересня, оскільки відповіді на запити інформації не було отримано остаточно.

Розслідування щодо встановлення фактів проводиться групою ICAO з авіаційної безпеки за додаткової підтримки експертів у галузі виробництва повітряних суден, аеронавігації та міжнародного авіаційного права.

Контекст

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, екстрено здійснив посадку в мінському аеропорту через повідомлення про мінування.

Пізніше з'ясувалося, що цим рейсом летів колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич та його дівчина – росіянка Софія Сапега.

Під час перевірки документів в аеропорту Протасевича затримали.

14 червня у Міністерстві закордонних справ Білорусі провели брифінг у справі про посадку літака Ryanair. В останній момент стало відомо, що участь у брифінгу візьме затриманий Протасевич. Як заявили представники МЗС, Протасевич сам виявив ініціативу поспілкуватися із пресою.

Під час брифінгу представники ВПС, МЗС та слідчого комітету Білорусі доводили, що літак Ryanair не здійснював примусову посадку. Зокрема, командувач ВПС Білорусі Ігор Голуб показував схеми з розташуванням літака Ryanair та винищувача МІГ-29, які мали підтвердити, що перехоплення та примусу білоруської влади приземлитися літаку саме в Мінську не було.

Водночас генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що під час інциденту з посадкою літака в Мінську, де був опозиціонер Роман Протасевич, кілька невідомих людей з камерами зайшли на борт літака і намагалися змусити екіпаж сказати, що вони змінили курс добровільно.

Варто зазначити, що затриманий Протасевич під час брифінгу всіляко заперечував інформацію про побиття, а також критикував опозиціонерів. Він заявив, що готовий пройти медичну експертизу. Крім того, Протасевич висловив повагу Олександру Лукашенку, заявивши, що вважає його "сильною людиною, яка змогла вистояти перед усім тим натиском, яке почалося влітку і триває досі".

Після появи опозиціонера, деякі журналісти демонстративно залишили брифінг, відмовляючись вірити сказаному. Кореспонденти відкрито заявляли, що не вірять усьому тому, що говорить Протасевич, вважаючи, що його примусово змусили говорити.

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