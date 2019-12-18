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Ібрагімович може стати гравцем англійського "Евертона"

Ібрагімович може стати гравцем англійського "Евертона"

Київ • УНН

 • 42303 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Шведський нападаючий Златан Ібрагімович може підписати контракт з англійським футбольним клубом “Евертон”. Про це повідомив італійський журналіст телеканалу beIN Sports Танкреді Палмер, передає УНН.

Відзначається, що в кандидатурі Ібрагімовича зацікавлений італійський тренер Карло Анчелотті, який найближчим часом має очолити “Евертон”. 38-річний футболіст почав вести переговори з англійським клубом в минулі вихідні.

Раніше повідомлялося про інтерес до шведського гравця з боку італійських “Мілана” і “Наполі”. Переговори з “Міланом” ще не завершені, однак Ібрагімовича не влаштовує запропонована йому заробітна плата. Нападаючий запитує суму, яка більше на 40%, ніж може собі дозволити італійська команда. За інформацією джерела, “Евертон” теж ще не задовільнив запит футболіста, але переговори вже знаходяться в просунутій стадії, питання має вирішитися в разі підписання контракту з Анчелотті.

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Останнім клубом Ібрагімовіча був американський “Лос-Анджелес Гелаксі”, контракт з яким закінчився в грудні. За команду він зіграв 57 матчів, відзначився 52 забитими м’ячами і 14 гольовими пасами.

Протягом кар’єри Ібрагімович вигравав чемпіонати Нідерландів (“Аякс”), Італії (“Мілан”, “Інтер”), Іспанії (“Барселона”), Франції (ПСЖ), Кубку і Суперкубку цих країн. В Англії форвард виступав за “Манчестер Юнайтед” і ставав переможцем Ліги Європи. У складі збірної Швеції Ібрагімович провів 116 матчів, в яких відзначився 62 рази, він є найкращим бомбардиром в історії національної команди.

Нападник 11 разів визнавався футболістом року в Швеції (2005, 2007-2016).

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