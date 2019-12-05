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Володар 31 титулу Ібрагімович анонсував повернення до Італії

Володар 31 титулу Ібрагімович анонсував повернення до Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Зірка світового футболу шведський бомбардир Златан Ібрагімович наголосив, що продовжить кар'єру в одному із клубів Італії, повідомляє УНН з посиланням на "Fox Sports".

“Я приєднаюся до клубу, який повинен повернутися на переможний шлях, оновити історію і битися проти всіх і всього. Тільки так я знайду необхідну мотивацію, щоб знову вас здивувати. Мова йде не тільки про вибір команди — є й інші чинники, які необхідно враховувати, в тому числі інтереси моєї сім’ї. Скоро побачимося в Італії”, — зізнався 38-річний форвард.

Швед більшу частину кар’єри провів в Італії — в “Ювентусі” (2004-2006), “Інтер” (2006-2009), “Мілан” (2010-2012).

Зауважимо, що нинішнього сезону Ібрагімович відіграв 31 матч в американській МЛС і забив 31 гол при 8 асистах.

Додамо, в активі шведа 31 виграний титул, а також виступи за топ-клуби Європи — “Барселону”, “ПСЖ”, “Манчестер Юнайтед”, а також вищеперераховані італійські команди.

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