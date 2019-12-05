Обладатель 31 титула Ибрагимович анонсировал возвращение в Италию

“Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, обновить историю и сражаться против всех и всего. Только так я найду необходимую мотивацию, чтобы снова вас удивить. Речь идет не только о выборе команды — есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии”, — признался 38-летний форвард.

Швед большую часть карьеры провел в Италии — в “Ювентусе” (2004-2006), “Интер” (2006-2009), “Милан” (2010-2012).

Заметим, что в нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл 31 матч в американской МЛС и забил 31 гол при 8 ассистах.

Добавим, в активе шведа 31 выигранный титул, а также выступления за топ-клубы Европы — “Барселону”, “ПСЖ”, “Манчестер Юнайтед”, а также вышеперечисленные итальянские команды.