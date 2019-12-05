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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 7673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103553 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 75941 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103576 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116233 просмотра

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5 марта, 17:33 • 146531 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147378 просмотра

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Обладатель 31 титула Ибрагимович анонсировал возвращение в Италию

Обладатель 31 титула Ибрагимович анонсировал возвращение в Италию

Киев  •  УНН

 • 10129 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Звезда мирового футбола шведский бомбардир Златан Ибрагимович отметил, что продолжит карьеру в одном из клубов Италии, сообщает УНН со ссылкой на "Fox Sports".

“Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, обновить историю и сражаться против всех и всего. Только так я найду необходимую мотивацию, чтобы снова вас удивить. Речь идет не только о выборе команды — есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии”, — признался 38-летний форвард.

Швед большую часть карьеры провел в Италии — в “Ювентусе” (2004-2006), “Интер” (2006-2009), “Милан” (2010-2012).

Заметим, что в нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл 31 матч в американской МЛС и забил 31 гол при 8 ассистах.

Добавим, в активе шведа 31 выигранный титул, а также выступления за топ-клубы Европы — “Барселону”, “ПСЖ”, “Манчестер Юнайтед”, а также вышеперечисленные итальянские команды.

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