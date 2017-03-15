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ІА УНН став лідером рейтингу медіа за цитованістю

Київ • УНН

 • 10862 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. ІА УНН очолив Рейтинг інформаційних джерел за кількістю посилань на них інших медіа за результатами 2016 року. Такі результати дослідження, проведеного Центром контент-аналізу.

ІА УНН, за оцінками експертів Центру, отримав понад 406 тисяч посилань на себе в інших медіа.

Експерти зауважили, що серед лідерів за цитованістю є і телеканали, а також “на високі позиції у рейтингу потрапили не лише сайти, що мають великі штати кореспондентів чи журналістів, а але й медіа, які забезпечують собі ексклюзивний контент перш за все авторськими колонками та блогами”.

Команда ІА УНН висловлює щиру вдячність всім передплатниками та читачам, які високо оцінюють результати нашої роботи та довіряють нам як  джерелу достовірної, оперативної та якісної інформації. Ми і надалі працюватимемо для вас та всебічно висвітлюватимемо події в Україні та Світі.

Українські Національні Новини

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