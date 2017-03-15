ИА УНН стал лидером рейтинга медиа по цитируемости

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 45768 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 106153 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121564 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180689 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131801 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125833 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118064 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106559 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107583 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103925 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ИА УНН стал лидером рейтинга медиа по цитируемости

ИА УНН стал лидером рейтинга медиа по цитируемости

Киев  •  УНН

 • 10859 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. ИА УНН возглавил Рейтинг информационных источников по количеству ссылок на них других медиа по результатам 2016 года. Таковы результаты исследования, проведенного Центром контент-анализа.

ИА УНН, по оценкам экспертов Центра, получил более 406 тыс ссылок на себя в других медиа.

Эксперты отметили, что среди лидеров по цитируемости есть и телеканалы, а также " на высокие позиции в рейтинге попали не только сайты, имеющие большие штаты корреспондентов или журналистов, а но и медиа, которые обеспечивают себе эксклюзивный контент прежде всего авторскими колонками и блогами ".

Команда ИА УНН выражает искреннюю благодарность всем подписчиками и читателям, которые высоко оценивают результаты нашей работы и доверяют нам как источнику достоверной, оперативной и качественной информации. Мы и в дальнейшем будем работать для вас и всесторонне освещать события в Украине и Мире.

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