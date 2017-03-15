ИА УНН стал лидером рейтинга медиа по цитируемости

ИА УНН, по оценкам экспертов Центра, получил более 406 тыс ссылок на себя в других медиа.

Эксперты отметили, что среди лидеров по цитируемости есть и телеканалы, а также " на высокие позиции в рейтинге попали не только сайты, имеющие большие штаты корреспондентов или журналистов, а но и медиа, которые обеспечивают себе эксклюзивный контент прежде всего авторскими колонками и блогами ".

Команда ИА УНН выражает искреннюю благодарность всем подписчиками и читателям, которые высоко оценивают результаты нашей работы и доверяют нам как источнику достоверной, оперативной и качественной информации. Мы и в дальнейшем будем работать для вас и всесторонне освещать события в Украине и Мире.