ИА УНН стал лидером рейтинга медиа по цитируемости
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. ИА УНН возглавил Рейтинг информационных источников по количеству ссылок на них других медиа по результатам 2016 года. Таковы результаты исследования, проведенного Центром контент-анализа.
ИА УНН, по оценкам экспертов Центра, получил более 406 тыс ссылок на себя в других медиа.
Эксперты отметили, что среди лидеров по цитируемости есть и телеканалы, а также " на высокие позиции в рейтинге попали не только сайты, имеющие большие штаты корреспондентов или журналистов, а но и медиа, которые обеспечивают себе эксклюзивный контент прежде всего авторскими колонками и блогами ".
Команда ИА УНН выражает искреннюю благодарность всем подписчиками и читателям, которые высоко оценивают результаты нашей работы и доверяют нам как источнику достоверной, оперативной и качественной информации. Мы и в дальнейшем будем работать для вас и всесторонне освещать события в Украине и Мире.