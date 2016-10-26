І.Насалик спростував інформацію про начебто блокування китайського кредиту для “Нафтогазу”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик спростував інформацію про начебто блокування його відомством продовження терміну доступності кредитних коштів за угодою між НАК “Нафтогаз України” і Державним банком розвитку Китаю обсягом 3,65 млрд дол., передає УНН.
За його словами, подібна інформація є фейком.
“Що тут можна коментувати? Міненерго до НАК „Нафтогазу“ немає жодного відношення. НАК „Нафтогаз“ знаходиться у керуванні Мінекономіки. Це просто фейк. Я не хочу давати оцінку (цій інформації, — ред.), нехай її дають інші компетентні органи. А ми до кредитування НАК „Нафтогазу“ не маємо жодного відношення”, — наголосив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта Р.Ніцовича, якщо ми рухаємося до конкурентного ринку, “Укргазвидобування” треба виводити із структури “Нафтогазу”.
Також нагадаємо, за словами В.Землянського, обіцяна реформа “Нафтогазу” поки що реалізувалася лише в частині підняття тарифів.