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И.Насалик опроверг информацию о якобы блокировании китайского кредита для "Нафтогаза"

И.Насалик опроверг информацию о якобы блокировании китайского кредита для "Нафтогаза"

Киев • УНН

 • 7056 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик опроверг информацию о якобы блокировании его ведомством продления срока доступности кредитных средств по соглашению между НАК "Нафтогаз Украины" и Государственным банком развития Китая объемом 3,65 млрд долл., передает УНН.

По его словам, подобная информация является фейком.

"Что тут можно комментировать? Минэнерго к НАК "Нафтогаз" не имеет никакого отношения. НАК "Нафтогаз" находится в управлении Минэкономики. Это просто фейк. Я не хочу давать оценку (этой информации - ред.), пусть ее дают другие компетентные органы. А мы к кредитованию НАК "Нафтогаз" не имеем никакого отношения", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта Р.Ницовича, если мы движемся к конкурентному рынку, "Укргаздобычу" надо выводить из структуры "Нафтогаза".

Также напомним, по словам В.Землянского, обещанная реформа "Нафтогаза" пока реализовалась лишь в части повышения тарифов.

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