І.Климпуш-Цинцадзе: ЄС має всі можливості ухвалити "безвіз" для України до кінця року

"Я думаю, що Європейський Союз має всі можливості ухвалити рішення стосовно надання "безвізу" до кінця року. Реально механізми до кінця року є. Ми отримуємо запевнення від усіх абсолютно гравців як на рівні країн членів, так і на рівні інституційному – на рівні Європейської ради, Європейської комісії, всіх політичних груп Європейського парламенту, що всі це підтримають", - сказала І.Климпуш-Цинцадзе.

За словами віце-прем'єра, під час її виступу на засіданні комітету у закордонних справах Європарламенту, єропарламентарі як з різних країн, так і з різних політичних партій наголошували, що це їх відповідальність і вони зобов’язані надати Україні безвізовий режим через те, що Київ виконав усі свої зобов’язання.

"Я думаю, що зараз завдання наше всім разом парламентарям, урядовцям, дипломатам, представникам громадськості, журналістам максимально мобілізуватися для того, щоб єднісно закріпити це розуміння в наших європейських партнерів", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНН, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що ВР наступного тижня прийме звернення до Європейської ради з вимогою виконати умови Угоди щодо візової лібералізації.