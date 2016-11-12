И.Климпуш-Цинцадзе: ЕС имеет все возможности принять "безвиз" для Украины до конца года

"Я думаю, что Европейский Союз имеет все возможности принять решение о предоставлении "безвиза" до конца года. Реально механизмы до конца года есть. Мы получаем заверения от всех абсолютно игроков как на уровне стран-членов, так и на уровне институциональном - на уровне Европейского совета, Европейской комиссии, всех политических групп Европейского парламента, что все это поддержат", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

По словам вице-премьера, во время ее выступления на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, еропарламентарии как из разных стран, так и из разных политических партий отмечали, что это их ответственность и они обязаны предоставить Украине безвизовый режим из-за того, что Киев выполнил все свои обязательства.

"Я думаю, что сейчас задача наша всем вместе парламентариям, чиновникам, дипломатам, представителям общественности, журналистам максимально мобилизоваться для того, чтобы еднисно закрепить это понимание у наших европейских партнеров", - подытожила она.

Как сообщал УНН, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что ВР на следующей неделе примет обращение к Европейскому совету с требованием выполнить условия Соглашения о визовой либерализации.