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І.Геращенко: відновлення українського довкілля - справа кожного

І.Геращенко: відновлення українського довкілля - справа кожного

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Відновлення українського довкілля має стати справою кожного патріота. Про це по повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко під час Всеукраїнської безстрокової екологічної акції “Посади дерево миру”, що проходила у Марії́нському парку в м.Києві, передає кореспондент УНН.

"Мені здається, що екологічні виклики, які стоять сьогодні перед Україною, належать до найсерйозніших викликів. І дуже символічно, що акція, яка відбувається зараз в Україні, називається "Дерево миру"", - сказала вона.

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Також, І.Геращенко додала, що протягом двох наступних тижнів акція "Посади дерево миру" пройде на Донбасі.

"Ми домовилися із Остапом (міністром екології Остапом Семераком – ред. ), що наступна наша акція протягом двох наступних тижнів буде на Донбасі, тому що поки "русская весна" несе туди смерть і знущання, в тому числі і нищення української природи і довкілля – справжні українські патріоти мають відновлювати Україну. Робити це і реінтегруючи Донбас і відновлюючи інфраструктуру і відновлюючи українське довкілля", - відзначила вона.

Додамо, що всеукраїнська безстрокова екологічна акція була розпочата 5 листопада минулого року. Вона була ініційована Українською Греко-католицькою церквою.

Участь у заході взяли Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко, Голова Комітету з питань екології Української Греко-Католицької Церкви Владика Михаїло (Колтун), священики Української православної церкви Київського патріархату.

Додамо, що метою Всеукраїнської безстрокової екологічної акції "Посади дерево миру" є привернути увагу українців до екологічних проблем, підвищити інтерес до бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, збереження та примноження природної спадщини, формування екологічної свідомості та патріотизму, прагнення берегти рідну природу і країну.

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