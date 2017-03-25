И.Геращенко: восстановление украинской окружающей среды - дело каждого

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121429 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180550 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131702 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125781 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118021 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106557 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107581 просмотра

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И.Геращенко: восстановление украинской окружающей среды - дело каждого

И.Геращенко: восстановление украинской окружающей среды - дело каждого

Киев  •  УНН

 • 11556 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Восстановление украинской окружающей среды должно стать делом каждого патриота. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко во время Всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира", проходившей в Мариинском парке в Киеве, передает кореспондент УНН.

"Мне кажется, что экологические вызовы, которые стоят сегодня перед Украиной, принадлежат к самым серьезным вызовам. И очень символично, что акция, которая происходит сейчас в Украине, называется "Дерево мира"", - сказала она.

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Также, И.Геращенко добавила, что в течение двух следующих недель акция "Посади дерево мира" пройдет на Донбассе.

"Мы договорились с Остапом (министром экологии Остапом Семераком - ред.), Что следующая наша акция в течение двух следующих недель будет на Донбассе, потому что пока "русская весна" несет туда смерти и издевательства, в том числе и уничтожение украинской природы и окружающей среды - настоящие украинские патриоты должны восстанавливать Украину. Делать это и реинтегрируя Донбасс и восстанавливая инфраструктуру и восстанавливая Украинскую окружающую среду", - отметила она.

Добавим, что всеукраинская бессрочная экологическая акция была начата 5 ноября прошлого года. Она была инициирована Украинской Греко-католической церковью.

Участие в мероприятии приняли Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко, председатель Комитета по вопросам экологии Украинской Греко-Католической Церкви Владыка Михаил (Колтун), священники Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Добавим, что целью Всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира" является привлечь внимание украинцев к экологическим проблемам, повысить интерес к бережному отношению к окружающей природной среде, сохранения и приумножения природного наследия, формирование экологического сознания и патриотизма, стремление беречь родную природу и страну.

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