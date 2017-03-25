И.Геращенко: восстановление украинской окружающей среды - дело каждого

"Мне кажется, что экологические вызовы, которые стоят сегодня перед Украиной, принадлежат к самым серьезным вызовам. И очень символично, что акция, которая происходит сейчас в Украине, называется "Дерево мира"", - сказала она.

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Также, И.Геращенко добавила, что в течение двух следующих недель акция "Посади дерево мира" пройдет на Донбассе.

"Мы договорились с Остапом (министром экологии Остапом Семераком - ред.), Что следующая наша акция в течение двух следующих недель будет на Донбассе, потому что пока "русская весна" несет туда смерти и издевательства, в том числе и уничтожение украинской природы и окружающей среды - настоящие украинские патриоты должны восстанавливать Украину. Делать это и реинтегрируя Донбасс и восстанавливая инфраструктуру и восстанавливая Украинскую окружающую среду", - отметила она.

Добавим, что всеукраинская бессрочная экологическая акция была начата 5 ноября прошлого года. Она была инициирована Украинской Греко-католической церковью.

Участие в мероприятии приняли Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко, председатель Комитета по вопросам экологии Украинской Греко-Католической Церкви Владыка Михаил (Колтун), священники Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Добавим, что целью Всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира" является привлечь внимание украинцев к экологическим проблемам, повысить интерес к бережному отношению к окружающей природной среде, сохранения и приумножения природного наследия, формирование экологического сознания и патриотизма, стремление беречь родную природу и страну.