І.Геращенко: ОБСЄ та РФ повинні посприяти відкриттю КПВВ "Золоте"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на мінських переговорах наголосила на тому, що Україна наполягає на відкритті КПВВ "Золоте" і закликає ОБСЄ та Росію сприяти цьому. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Україна наполягає на відкритті КПВВ "Золоте" і закликає ОБСЄ та РФ сприяти в тому, щоб ОРЛО відмовилася від всіх надуманих приводів, під якими блокує відкриття КПВВ", - наголосила І.Геращенко.
Вона також додала, що цей пункт має працювати вже зараз, щоб розвантажити роботу інших пунктів.