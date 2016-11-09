И.Геращенко: ОБСЕ и РФ должны помочь открытию КПВВ "Золотое"

"Украина настаивает на открытии КПВВ "Золотое" и призывает ОБСЕ и РФ к содействию в том, чтобы ОРЛО отказалась от всех надуманных поводов, под которыми блокирует открытие КПВВ", - отметила И.Геращенко.

Она также добавила, что этот пункт должен работать уже сейчас, чтобы разгрузить работу других пунктов.