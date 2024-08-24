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ГУР "святково" атакувало провайдерів у рф: заблоковано десятки ресурсів промислових обʼєктів

ГУР "святково" атакувало провайдерів у рф: заблоковано десятки ресурсів промислових обʼєктів

Київ • УНН

 • 26719 перегляди

Українська розвідка здійснила масштабну кібератаку на російські телекомунікаційні та промислові ресурси. Знищено близько 70 терабайтів даних, уражено десятки серверів та сотні комп'ютерів підприємств ВПК РФ.

У День незалежності ГУР разом з українськими хакерами здійснили масштабну атаку на російські провайдери мобільного зв’язку та інтернету, а також на інформаційні ресурси та хмарні сховища великих промислових обʼєктів рф, які забезпечують роботу російського ВПК. Про це УНН повідомило джерело. 

Деталі

Як повідомляє джерело у воєнній розвідці, користувачі на росії масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг "ростєлєком", нарікають на відсутність підключення до інтернету в мобільних операторів "MTC" та "білайн", ремствують на "яндекс", адже не працює "яндекс.почта", "яндекс.єда" і "яндекс.таксі". Підкреслюється, що всі атаковані російські ресурси підтримують та фінансують війну проти України.

Крім цього потужного кіберудару зазнали десятки ресурсів великих промислових обʼєктів рф, які забезпечують роботу ВПК держави-терористки.

Зокрема, за даними джерела УНН, була атакована мережева інфраструктура автозаводу "Чайка-сервіс" (виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств), ООО "Контур-НИИРС" (виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів), ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" (постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо).

Джерела стверджують, що також були атаковані хмарні та файлові сховища інтернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, інтернет-провайдера "Квідекс", ТОВ "Національні кабельні мережі", ПАО "Центральний телеграф" та інші. Крім того уражено ще щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.

У результаті кібератаки уражено щонаймнеше 33 сервери та 283 службових ПЕОМ промислових обʼєктів, знищено 15 хмарних та файлових сховищ, ліквідовано 21 веб-сайт. Загальний обсяг знищеної інформації - близько 70 терабайтів. Водночас на місці знищених веб-ресурсів, українські хакери залишили "заглушки" з агітаційним змістом на підтримку переможних дій України

- розповіло джерело УНН. 

"Це черговий кіберпривіт мешканцям боліт. Ще неодмінно побачимося. З Днем Незалежності України!", - прокоментували атаку в ГУР МОУ.

ГУР про кібератаку на розробника ядерних боєприпасів у рф:  здобутої інформації багато, вона аналізується18.08.24, 16:31 • 23563 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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