ГУР «празднично» атаковало провайдеров в рф: заблокированы десятки ресурсов промышленных объектов

В День независимости ГУР вместе с украинскими хакерами осуществили масштабную атаку на российские провайдеры мобильной связи и интернета, а также на информационные ресурсы и облачные хранилища крупных промышленных объектов рф, которые обеспечивают работу российского ВПК. Об этом УНН сообщил источник.

Детали

Как сообщает источник в военной разведке, пользователи на россии массово жалуются на сбои работы провайдера цифровых услуг «Ростелеком», сетуют на отсутствие подключения к интернету у мобильных операторов «MTC» и «Билайн», сетуют на «яндекс», ведь не работает «яндекс.почта», «яндекс.еда» и «яндекс.такси». Подчеркивается, что все атакованные российские ресурсы поддерживают и финансируют войну против Украины.

Кроме этого мощному киберудару подверглись десятки ресурсов крупных промышленных объектов рф, которые обеспечивают работу ВПК государства-террористки.

В частности, по данным источника УНН, была атакована сетевая инфраструктура автозавода «Чайка-сервис» (производит специальную технику для российских силовых ведомств), ООО «Контур-НИИРС» (производит специальное оборудование для самолетов и вертолетов), ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (поставляет технические и программные средства, серверы, процессоры и т.д.).

Источники утверждают, что также были атакованы облачные и файловые хранилища интернет-провайдера «Mail.ru», VDSina, интернет-провайдера «Квидекс», ООО «Национальные кабельные сети», ПАО «Центральный телеграф» и другие. Кроме того поражено еще по меньшей мере два десятка ресурсов компаний-производителей светового оборудования, дизельных станций, хостинг-провайдеров, изделий баллистической защиты и тому подобное.

В результате кибератаки поражено не менее 33 серверов и 283 служебных ПЭВМ промышленных объектов, уничтожено 15 облачных и файловых хранилищ, ликвидирован 21 веб-сайт. Общий объем уничтоженной информации - около 70 терабайт. В то же время на месте уничтоженных веб-ресурсов, украинские хакеры оставили «заглушки» с агитационным содержанием в поддержку победных действий Украины - рассказал источник УНН.

«Это очередной киберпривет жителям болот. Еще непременно увидимся. С Днем Независимости Украины!», - прокомментировали атаку в ГУР МОУ.

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