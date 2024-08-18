ГУР о кибератаке на разработчика ядерных боеприпасов в рф: полученной информации много, она анализируется

Добытой информации в результате кибероперации ГУР из-за которой парализован разработчик ядерных боеприпасов, много. Она анализируется. Определенная информация возможно поможет сделать так, чтобы исключить какие-то пути обхождения санкций. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Информации очень много, она разнообразна. Там и личные базы данных работников, и служебная информация. Также информация, которая может пролить определенный свет на возможные пути обхождения санкций. Определенная информация, которая именно в этом направлении возможно поможет сделать так, чтобы исключить их какие-то пути обхождения санкций - рассказал Ерин.

Он также сообщил, что информация изучается.

Информации много, она разная, изучается, анализируется и она 100% будет использована в интересах нашей борьбы, победы - сказал Ерин.

Дополнение

Киберспециалисты Главного управления разведки МО Украины совместно с хакерами парализовали работу предприятия под российским Челябинском, которое разрабатывает ядерное оружие.

Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями.