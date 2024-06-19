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ГУР ідентифікувало серед російських загарбників причетних до розстрілу чотирьох українських військовополонених

Київ • УНН

 • 15714 перегляди

ГУР ідентифікувало убивць чотирьох українських військовополонених під Роботиним.

ГУР ідентифікувало серед російських загарбників причетних до розстрілу чотирьох українських військовополонених

Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало убивць чотирьох українських військовополонених - причетними до воєнного злочину виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи з 58-ї армії південного округу зс рф, повідомили у ГУР МОУ у середу, пише УНН.

Деталі

"У другій половині травня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області військовослужбовці держави-агресора росії здійснили черговий воєнний злочин - розстріляли українських військовополонених", - вказали у ГУР у соцмережах.

За даними ГУР, "епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють".

"Фахівці ГУР МО України встановили причетних до воєнного злочину - ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу зс рф. Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті шалі (чечня, росія)", - повідомили у розвідці.

"На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком зс рф командував підполковник абаєв юрій маірбєковіч (рос. Абаев Юрий Маирбекович), 10.12.1990 р.н., позивний "буйвол". До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії: капітан наґорний дмітрій олєґовіч (рос. Нагорный Дмитрий Олегович), 21.11.1995 р.н. - командир 2-го батальйону; старший лейтенант абуталімов темірлан умаровіч  (рос. Абуталимов Темирлан Умарович), 02.05.1997 р.н. - командир 1-ї штурмової роти; лейтенант бєков заур сєрґєєвіч  (рос. Беков Заур Сергеевич), 16.07.1997 р.н. - командир 3-ї штурмової роти; старший лейтенант імаґазалієв юсуп пайзулаєвіч (рос. Імагазалиев Юсуп Пайзулаевич), 18.07.1999 р.н. - командир 6-ї штурмової роти", - повідомили у ГУР.

Вказані російські воєнні злочинці, як зазначається, "також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року". "Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку зс рф, під час якої один із російських командрів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим ростріляти  українських військових", - вказали у ГУР.

"За кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата!" - наголосили у ГУР.

Брали участь у "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ під Роботиним: трьом зрадникам повідомлено про підозру07.05.24, 16:23 • 27915 переглядiв

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