Главное управление разведки Минобороны Украины идентифицировало убийц четырех украинских военнопленных - причастными к военному преступлению оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы из 58-й армии южного округа вс рф, сообщили в ГУР МОУ в среду, пишет УНН.

Детали

"Во второй половине мая 2024 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области военнослужащие государства-агрессора россии совершили очередное военное преступление - расстреляли украинских военнопленных", - указали в ГУР в соцсетях.

По данным ГУР, "эпизод казни зафиксирован на видео: четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь лицом вниз и в упор расстреливают".

"Специалисты ГУР МО Украины установили причастных к военному преступлению - ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа вс рф. Пункт постоянной дислокации указанной воинской части расположен в городе шали (чечня, россия)", - сообщили в разведке.

"На момент казни украинских военнопленных под Работиным 70 мотострелковым полком вс рф командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович, 10.12.1990 г.р., позывной "буйвол". К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии: капитан Нагорный Дмитрий Олегович, 21.11.1995 г.р. - командир 2-го батальона; старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович, 02. 05.1997 г.р. - командир 1-й штурмовой роты; лейтенант Беков Заур Сергеевич, 16.07.1997 г.р. - командир 3-й штурмовой роты; старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич, 18.07.1999 г.р. - командир 6-й штурмовой роты", - сообщили в ГУР.

Указанные российские военные преступники, как отмечается, "также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года". "Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора оккупантов из 70-го полка вс рф, во время которого один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных", - указали в ГУР.

"За каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие!" - отметили в ГУР.

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