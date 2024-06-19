ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

  •  111958 просмотра
День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

  •  63095 просмотра
США одобрили продажу оружия Тайваню

США одобрили продажу оружия Тайваню

  •  106634 просмотра
Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

  •  92932 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

  •  85979 просмотра
публикации
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

  •  5416 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

  •  85979 просмотра
Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

  •  92932 просмотра
Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  135250 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

18 июня 2024, 08:31  •  159041 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

  •  12675 просмотра
McDonald's прекращает испытания системы заказов с ИИ после ошибок вроде бекона в мороженом

McDonald's прекращает испытания системы заказов с ИИ после ошибок вроде бекона в мороженом

  •  13655 просмотра
День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

  •  63153 просмотра
Упал со сцены во время спектакля: британский актер Иен МакКелен попал в больницу

Упал со сцены во время спектакля: британский актер Иен МакКелен попал в больницу

  •  103469 просмотра
18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

18 июня 2024, 03:09  •  108511 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
  •  5836 просмотра

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Эксклюзив
Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них
  •  27668 просмотра

Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них

Эксклюзив
Почти 50% пешеходных подходов в Киеве и близко не соответствуют требованиям инклюзивности - Шуляк
  •  35441 просмотра

Почти 50% пешеходных подходов в Киеве и близко не соответствуют требованиям инклюзивности - Шуляк

Эксклюзив
В Украине есть области, где аграрные компании приобщаются к ремонту дорог, которыми пользуются - нардеп
  •  38985 просмотра

В Украине есть области, где аграрные компании приобщаются к ремонту дорог, которыми пользуются - нардеп

Эксклюзив
Рост доллара. Эксперт спрогнозировал, что будет дальше с валютным курсом
  •  41857 просмотра

Рост доллара. Эксперт спрогнозировал, что будет дальше с валютным курсом

Эксклюзив
До 24 февраля 2022 г теневая экономика составляла до 55%, а после ситуация только ухудшилась - эксперт
  •  46464 просмотра

До 24 февраля 2022 г теневая экономика составляла до 55%, а после ситуация только ухудшилась - эксперт

Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали
  •  105135 просмотра

Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали

Эксклюзив
В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна
18 июня 2024, 10:00  •  112254 просмотра

В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна

Эксклюзив
Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои слова - адвокат
18 июня 2024, 08:59  •  114945 просмотра

Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои слова - адвокат

Зеленский подписал закон о единой зоне роуминга с ЕС
18 июня 2024, 08:42  •  103874 просмотра

Зеленский подписал закон о единой зоне роуминга с ЕС

Популярные

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

  •  85979 просмотра
Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

  •  92932 просмотра
США одобрили продажу оружия Тайваню

США одобрили продажу оружия Тайваню

  •  106634 просмотра
День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

  •  63095 просмотра
Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

Корпорация из США будет производить боеприпасы в Украине

  •  111958 просмотра

Публикации

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

  •  5416 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

  •  85979 просмотра
Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

  •  92932 просмотра
Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  135250 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

18 июня 2024, 08:31  •  159041 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...