Громадянам Киргизстану рекомендують тимчасово утриматися від поїздок до росії

Громадянам Киргизстану порадили тимчасово утриматись від поїздок до рф. Відповідну рекомендацію поширило МЗС Киргизстану, передає УНН.

Міністерство знову рекомендує співгромадянам, які не мають вагомих підстав для виїзду до російської федерації, тимчасово утриматися від поїздки на її територію до зняття раніше введених додаткових заходів безпеки та режиму посиленого контролю пропуску через державний кордон, а за необхідності виїзду завчасно перевірити наявність обмежень на в'їзд у Російську Федерацію - йдеться у повідомленні.

Додамо

Також у МЗС Киргизстану уточнили, що станом на 2 травня 2024 року сигнали про випадки масової відмови у в'їзді до російської федерації громадянам Киргизької Республіки на адресу дипломатичного представництва та консульських установ Киргизької Республіки в російській федерації не надходили. Водночас Міністерство та закордонні установи Киргизької Республіки відстежують поточну ситуацію в Російській Федерації та її вплив на правове становище громадян Киргизької Республіки.