Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию

Гражданам Кыргызстана посоветовали временно воздержаться от поездок в рф. Соответствующую рекомендацию распространило МИД Кыргызстана, передает УНН.

Министерство вновь рекомендует согражданам, которые не имеют веских оснований для выезда в российскую федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в российскую федерацию - говорится в сообщении.

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Также в МИД Кыргызстана уточнили, что по состоянию на 2 мая 2024 года сигналы о случаях массового отказа во въезде в российскую федерацию гражданам Кыргызской Республики в адрес дипломатического представительства и консульских учреждений Кыргызской Республики в российской федерации не поступали. В то же время Министерство и зарубежные учреждения Кыргызской Республики отслеживают текущую ситуацию в российской федерации и ее влияние на правовое положение граждан Кыргызской Республики.