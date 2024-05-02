Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  59672 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  64856 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  105798 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125357 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124489 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119045 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115011 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101847 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

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Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в россию до отмены дополнительных мер безопасности и усиленного режима контроля при пересечении государственной границы.

Новости Мира •   •  6894 просмотра
Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию

Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена

Во время 538 визитов в места несвободы Аппарат Омбудсмена внес 140 представлений о нарушениях, в частности, о телесных повреждениях осужденных, отсутствии надлежащей медицинской помощи, отсутствии личного пространства из-за переполненности учреждений.

Общество •   •  7677 просмотра
Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена

На катерах "Ирпень" и "Рени", которые передала Эстония, подняли флаги ВМС ВСУ

Военно-морские силы Украины получили два катера, подаренные Эстонией, под названием "Ирпень" и "Рени", во время церемонии, на которых были подняты военно-морские флаги в знак включения их в состав украинского флота.

Война •   •  10441 просмотра
На катерах "Ирпень" и "Рени", которые передала Эстония, подняли флаги ВМС ВСУ

Украина проинформировала Южную Корею о нередких случаях использования рф баллистических ракет из КНДР

Украина обсудила с послом Южной Кореи использование Россией северокорейских ракет и боеприпасов, выразив благодарность за поддержку Южной Кореи в противостоянии российской агрессии.

Война •   •  11232 просмотра
Украина проинформировала Южную Корею о нередких случаях использования рф баллистических ракет из КНДР

Украинские ПВО сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом

Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области.

Война •   •  10040 просмотра
Украинские ПВО сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом

Более чем в 100 раз за год увеличилось количество соискателей образования, которые перешли на украинский язык - Кремень

Количество учеников, обучающихся на негосударственном языке, уменьшилось с 455 000 до начала полномасштабного вторжения до всего 4 000 с начала вторжения, что означает более чем 100-кратное увеличение количества учеников, которые перешли на обучение на украинском языке за год.

Общество •   •  8862 просмотра
Более чем в 100 раз за год увеличилось количество соискателей образования, которые перешли на украинский язык - Кремень

Армия рф в течение дня била по Никопольщине из артиллерии и дронов: повреждены многоэтажки, гимназия, грузовики

Российские войска обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гимназию, предприятие, грузовики и мопед.

Война •   •  10088 просмотра
Армия рф в течение дня била по Никопольщине из артиллерии и дронов: повреждены многоэтажки, гимназия, грузовики

Оккупантов в Крыму "штормит": в воинских частях раздаются сирены

Крымский мост перекрыт, звучат сирены.

Война •   •  11416 просмотра
Оккупантов в Крыму "штормит": в воинских частях раздаются сирены

Ситуация на валютном рынке контролируемая, риски связаны с войной - Пышный

Ситуация на валютном рынке пока контролируемая, а Украина успешно перешла к режиму управляемого плавающего валютного курса без шоков, отметил глава НБУ Андрей Пышный. Неопределенность, которая есть, по словам руководителя Нацбанка связана с рисками безопасности, война - ключевой фактор, который генерирует риски.

Экономика •   •  10074 просмотра
Ситуация на валютном рынке контролируемая, риски связаны с войной - Пышный

Два попадания, одно из них - возле спортивного клуба: глава ОВА рассказал детали удара рф по Дергачам

В Дергачах Харьковской области в результате российского удара были ранены 8 детей в возрасте 11-15 лет и пожилой мужчина 75 лет, причем дети получили ранения средней тяжести, а мужчине оказали помощь на месте.

Война •   •  9630 просмотра
Два попадания, одно из них - возле спортивного клуба: глава ОВА рассказал детали удара рф по Дергачам