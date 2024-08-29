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Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано близько 100 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано близько 100 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 18752 перегляди

За добу відбулося 98 бойових зіткнень вздовж лінії фронту. Найактивніші бої на Покровському напрямку, де ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.

Кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 98. Як зазначено у зведенні Генштабу станом на 16:00,  найгарячіше на Покровському напрямку, де ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій, передає УНН.

"З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 98. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках, особливо активно - на Покровському. Сили оборони тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву оборони", - йдеться у зведенні.

У Генштабі додали, що окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території північних областей України. Від ворожих обстрілів постраждали райони населених пунктів Братениця, Дружба, Бобилівка, Дмитрівка, Прогрес, Студенок, Пономаренки та Хрінівка. Під ворожими авіабомбами опинились Водолаги, Білопілля, Микитівка та Бондарівщина. На даний час відомо про п’ять авіаударів із застосуванням 16 КАБів. Також загарбницька авіація не припиняє бомбардування своєї території, завдавши за сьогодні 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому на Курську область 16 авіабомб.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення. Наші війська стали на заваді атаці росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога триває у тій же локації.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито дев’ять атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Колісниківка та Лозова. Ще п’ять атак тривають біля М’ясожарівки, Колісниківки, Степової Новоселівки та Лозової.

На Лиманському напрямку триває атака ворога поблизу Макіївки. З початку доби на цьому напрямку підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій агресора поблизу Твердохлібового, Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдач при трьох спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. На даний час два боєзіткнення ще триває.

В районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру на Краматорському напрямку, противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції ураїнських захисників, відбито чотири атаки.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової авіації дев’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Торецька та Сухої Балки.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває шість боєзіткнень в районі Красногорівки. Одинадцять ворожих штурмів було відбито поблизу Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника в бік Костянтинівки. Водночас, противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в напрямку Вугледара та Водяного, де на даний час триває шість ворожих атак. 

На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку активних дій окупантів поки не відмічено.

Генштаб оновив дані: за добу окупанти втратили 1090 військових та 5 танків28.08.24, 07:50 • 26891 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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