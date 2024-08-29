Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано около 100 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении

Количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 98. Как указано в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, горячее всего на Покровском направлении, где враг совершил 23 попытки штурма украинских позиций, передает УНН.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 98. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях, особенно активно - на Покровском. Силы обороны держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны», - говорится в сводке.

В Генштабе добавили, что оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории северных областей Украины. От вражеских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Братеница, Дружба, Бобылевка, Дмитровка, Прогресс, Студенок, Пономаренки и Хреновка. Под вражескими авиабомбами оказались Водолаги, Белополье, Никитовка и Бондаревщина. В настоящее время известно о пяти авиаударах с применением 16 КАБов. Также захватническая авиация не прекращает бомбардировки своей территории, нанеся за сегодня 11 авиационных ударов, сбросив при этом на Курскую область 16 авиабомб.

На Харьковском направлении сегодня произошло два боевых столкновения. Наши войска помешали атаке россиян в районе Волчанска. Отражение еще одного штурмового действия врага продолжается в той же локации.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено девять атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Колесниковка и Лозовая. Еще пять атак продолжаются у Мясожаровки, Колесниковки, Степной Новоселовки и Лозовой.

На Лиманском направлении продолжается атака врага вблизи Макеевки. С начала суток на этом направлении подразделения Сил обороны уже отбили 12 штурмовых действий агрессора вблизи Твердохлебово, Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при трех попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского и Выемки. В настоящее время два боестолкновения еще продолжаются.

В районе Клищеевки, Андреевки и Часового Яра на Краматорском направлении, противник при поддержке авиации пытается продвигаться на позиции украинских защитников, отражено четыре атаки.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой авиации девять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Торецка и Сухой Балки.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 23 попытки штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается шесть боестолкновений в районе Красногоровки. Одиннадцать вражеских штурмов было отбито вблизи Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении было отражено два штурмовых действия противника в сторону Константиновки. В то же время, противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону в направлении Угледара и Водяного, где в настоящее время продолжается шесть вражеских атак.

На Ореховском направлении три безуспешные атаки врага отражены нашими защитниками вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении активных действий оккупантов пока не отмечено.

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