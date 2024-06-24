Генштаб: найгарячіше - на Покровському напрямку, ворог активізувався на Лиманському
Київ • УНН
З початку доби на фронті відбулося 114 боїв, найгарячіше – на Покровському напрямку, де противник здійснив 35 спроб тиснути, а також активізувався на Лиманському напрямку з 18 атаками.
На фронті з початку доби сталося вже 114 боїв, найгарячіше - на Покровському напрямку, ворог активізувався на Лиманському напрямках, де кількість атак за сьогодні майже подвоїлася, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 24 червня, пише УНН.
Деталі
"Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 114 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани російського агресора. В основному окупанти продовжують тиснути на Покровському та активізувалися на Лиманському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Як вказано, ситуація за напрямками наступна:
На Куп'янському напрямку наразі нараховується 4 спроби окупантів просунутися, бої точаться неподалік Піщаного та Стельмахівки.
На Лиманському напрямку кількість атак за сьогодні збільшилась майже вдвічі – до 18, шість з яких іще тривають. Штурмові дії зараз відбуваються в районах Греківки, Копанок, Невського, Серебрянського лісництва, Тернів та Синьківки.
На Краматорському напрямку загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює шести, активні бойові відбуваються в районі Іванівського.
На Торецькому напрямку ворог атакує в районі Південного. Це вже сьома за сьогодні штурмова дія на напрямку.
На Покровському напрямку зараз тривають 13 боєзіткнень в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки. За сьогодні уже 35 разів ворог намагався тиснути на цьому напрямку. Напрямок залишається найгарячішим.
На Времівському напрямку ворог намагався атакувати три рази. Штурмові дії відбито. Противник бомбардував КАБами в районі Солодкого та Великої Новоселівки.
На Оріхівському напрямку йдуть бої в районі Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку загарбники вчетверте протягом доби атакують в районі Кринок.
На решті напрямків обстановка, як повідомляється, суттєвих змін не зазнала.
"Наші війська контролюють ситуацію та виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - вказали у Генштабі.
На Торецькому напрямку ворог підтримує активність своїх бойових дій авіацією – Волошин23.06.24, 13:54 • 37378 переглядiв