Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском
Киев • УНН
С начала суток на фронте произошло 114 боев, горячее всего – на Покровском направлении, где противник совершил 35 попыток давить, а также активизировался на Лиманском направлении с 18 атаками.
На фронте с начала суток произошло уже 114 боев, горячее всего - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском направлении, где количество атак за сегодня почти удвоилось, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 24 июня, пишет УНН.
Детали
"С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 114 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы российского агрессора. В основном оккупанты продолжают давить на Покровском и активизировались на Луганском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Как указано, ситуация по направлениям следующая:
На Купянском направлении сейчас насчитывается 4 попытки оккупантов продвинуться, бои идут неподалеку Песчаного и Стельмаховки.
На Лиманском направлении количество атак за сегодня увеличилось почти вдвое – до 18, шесть из которых еще продолжаются. Штурмовые действия сейчас происходят в районах Грековки, Копанок, Невского, Серебрянского лесничества, Тернов и Синьковки.
На Краматорском направлении общее количество попыток оккупантов продвинуться сейчас равно шести, активные боевые происходят в районе Ивановского.
На Торецком направлении враг атакует в районе Пивденного. Это уже седьмое за сегодня штурмовое действие на направлении.
На Покровском направлении сейчас продолжаются 13 боестолкновений в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя и Воздвиженки. За сегодня уже 35 раз враг пытался давить на этом направлении. Направление остается самым горячим.
На Времовском направлении враг пытался атаковать три раза. Штурмовые действия отражены. Противник бомбил КАБами в районе Сладкого и Великой Новоселовки.
На Ореховском направлении идут бои в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении захватчики в четвертый раз в течение суток атакуют в районе крынок.
На остальных направлениях обстановка, как сообщается, существенных изменений не претерпела.
"Наши войска контролируют ситуацию и истощают силы агрессора вдоль всей линии боевого столкновения", - указали в Генштабе.
На Торецком направлении враг поддерживает активность своих боевых действий авиацией - Волошин23 июня 2024, 10:54 • 36774 просмотра