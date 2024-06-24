Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском

На фронте с начала суток произошло уже 114 боев, горячее всего - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском направлении, где количество атак за сегодня почти удвоилось, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 24 июня, пишет УНН.

Детали

"С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 114 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы российского агрессора. В основном оккупанты продолжают давить на Покровском и активизировались на Луганском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Как указано, ситуация по направлениям следующая:

На Купянском направлении сейчас насчитывается 4 попытки оккупантов продвинуться, бои идут неподалеку Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении количество атак за сегодня увеличилось почти вдвое – до 18, шесть из которых еще продолжаются. Штурмовые действия сейчас происходят в районах Грековки, Копанок, Невского, Серебрянского лесничества, Тернов и Синьковки.

На Краматорском направлении общее количество попыток оккупантов продвинуться сейчас равно шести, активные боевые происходят в районе Ивановского.

На Торецком направлении враг атакует в районе Пивденного. Это уже седьмое за сегодня штурмовое действие на направлении.

На Покровском направлении сейчас продолжаются 13 боестолкновений в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя и Воздвиженки. За сегодня уже 35 раз враг пытался давить на этом направлении. Направление остается самым горячим.

На Времовском направлении враг пытался атаковать три раза. Штурмовые действия отражены. Противник бомбил КАБами в районе Сладкого и Великой Новоселовки.

На Ореховском направлении идут бои в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении захватчики в четвертый раз в течение суток атакуют в районе крынок.

На остальных направлениях обстановка, как сообщается, существенных изменений не претерпела.

"Наши войска контролируют ситуацию и истощают силы агрессора вдоль всей линии боевого столкновения", - указали в Генштабе.

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