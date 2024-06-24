Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава рф вблизи границы с беларусью - Демченко

Пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава рф вблизи границы с беларусью - Демченко

  •  65070 просмотра
Объявление о первом транше в 1,4 млрд евро от активов рф для Украины ожидается сегодня - Politico

Объявление о первом транше в 1,4 млрд евро от активов рф для Украины ожидается сегодня - Politico

  •  55139 просмотра
россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

  •  48612 просмотра
Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

  •  58759 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  53015 просмотра
публикации
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  53015 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  224529 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  221971 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  226140 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  216826 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

  •  102234 просмотра
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

23 июня 2024, 09:22  •  110117 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня 2024, 03:17  •  104625 просмотра
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  106267 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

21 июня 2024, 17:47  •  105436 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском

Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 13:55  •  5046 просмотра

Read in English

С начала суток на фронте произошло 114 боев, горячее всего – на Покровском направлении, где противник совершил 35 попыток давить, а также активизировался на Лиманском направлении с 18 атаками.

На фронте с начала суток произошло уже 114 боев, горячее всего - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском направлении, где количество атак за сегодня почти удвоилось, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 24 июня, пишет УНН.

Детали

"С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 114 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы российского агрессора. В основном оккупанты продолжают давить на Покровском и активизировались на Луганском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Как указано, ситуация по направлениям следующая:

На Купянском направлении сейчас насчитывается 4 попытки оккупантов продвинуться, бои идут неподалеку Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении количество атак за сегодня увеличилось почти вдвое – до 18, шесть из которых еще продолжаются. Штурмовые действия сейчас происходят в районах Грековки, Копанок, Невского, Серебрянского лесничества, Тернов и Синьковки.

На Краматорском направлении общее количество попыток оккупантов продвинуться сейчас равно шести, активные боевые происходят в районе Ивановского.

На Торецком направлении враг атакует в районе Пивденного. Это уже седьмое за сегодня штурмовое действие на направлении.

На Покровском направлении сейчас продолжаются 13 боестолкновений в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя и Воздвиженки. За сегодня уже 35 раз враг пытался давить на этом направлении. Направление остается самым горячим.

На Времовском направлении враг пытался атаковать три раза. Штурмовые действия отражены. Противник бомбил КАБами в районе Сладкого и Великой Новоселовки.

На Ореховском направлении идут бои в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении захватчики в четвертый раз в течение суток атакуют в районе крынок.

На остальных направлениях обстановка, как сообщается, существенных изменений не претерпела.

"Наши войска контролируют ситуацию и истощают силы агрессора вдоль всей линии боевого столкновения", - указали в Генштабе.

На Торецком направлении враг поддерживает активность своих боевых действий авиацией - Волошин23 июня 2024, 10:54 • 36774 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Эксклюзив
"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
  •  38870 просмотра

"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

Эксклюзив
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
  •  62923 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Эксклюзив
Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
  •  83506 просмотра

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

Эксклюзив
Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
  •  79838 просмотра

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

Эксклюзив
Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
  •  62396 просмотра

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф
  •  41792 просмотра

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф

Эксклюзив
Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники
  •  41838 просмотра

Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники

Эксклюзив
Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня
  •  38116 просмотра

Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  160529 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
21 июня 2024, 09:08  •  144350 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Популярные

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  53015 просмотра
Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

  •  58759 просмотра
россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

  •  48612 просмотра
Объявление о первом транше в 1,4 млрд евро от активов рф для Украины ожидается сегодня - Politico

Объявление о первом транше в 1,4 млрд евро от активов рф для Украины ожидается сегодня - Politico

  •  55139 просмотра
Пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава рф вблизи границы с беларусью - Демченко

Пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава рф вблизи границы с беларусью - Демченко

  •  65070 просмотра

Публикации

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  53015 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  224529 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  221971 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  226140 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  216826 просмотра

Война

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

  •  5695 просмотра
Будут судить оккупанта, который во время оккупации Херсонщины застрелил капитана гражданского судна

Будут судить оккупанта, который во время оккупации Херсонщины застрелил капитана гражданского судна

  •  7397 просмотра
Количество раненых в результате удара рф по Покровску увеличилось до 40, средних трое детей

Количество раненых в результате удара рф по Покровску увеличилось до 40, средних трое детей

  •  7933 просмотра
Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском

Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском

  •  7692 просмотра
"Крым – это оккупированная территория, где идут боевые действия": в ОП прокомментировали взрывы в Севастополе

"Крым – это оккупированная территория, где идут боевые действия": в ОП прокомментировали взрывы в Севастополе

  •  13582 просмотра

политика

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

  •  5695 просмотра
"Крым – это оккупированная территория, где идут боевые действия": в ОП прокомментировали взрывы в Севастополе

"Крым – это оккупированная территория, где идут боевые действия": в ОП прокомментировали взрывы в Севастополе

  •  13582 просмотра
В ОП анонсировали новые соглашения по безопасности на этой неделе

В ОП анонсировали новые соглашения по безопасности на этой неделе

  •  12752 просмотра
Ветераны ЧВК "вагнер" обучают белорусских военных - Центр нацсопротивления

Ветераны ЧВК "вагнер" обучают белорусских военных - Центр нацсопротивления

  •  15617 просмотра
В Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ: что важного для Украины

В Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ: что важного для Украины

  •  11069 просмотра

Война

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

  •  5695 просмотра
Будут судить оккупанта, который во время оккупации Херсонщины застрелил капитана гражданского судна

Будут судить оккупанта, который во время оккупации Херсонщины застрелил капитана гражданского судна

  •  7397 просмотра
Количество раненых в результате удара рф по Покровску увеличилось до 40, средних трое детей

Количество раненых в результате удара рф по Покровску увеличилось до 40, средних трое детей

  •  7933 просмотра
Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском

Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском

  •  7692 просмотра
"Крым – это оккупированная территория, где идут боевые действия": в ОП прокомментировали взрывы в Севастополе

"Крым – это оккупированная территория, где идут боевые действия": в ОП прокомментировали взрывы в Севастополе

  •  13582 просмотра

политика

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

  •  5695 просмотра
"Крым – это оккупированная территория, где идут боевые действия": в ОП прокомментировали взрывы в Севастополе

"Крым – это оккупированная территория, где идут боевые действия": в ОП прокомментировали взрывы в Севастополе

  •  13582 просмотра
В ОП анонсировали новые соглашения по безопасности на этой неделе

В ОП анонсировали новые соглашения по безопасности на этой неделе

  •  12752 просмотра
Ветераны ЧВК "вагнер" обучают белорусских военных - Центр нацсопротивления

Ветераны ЧВК "вагнер" обучают белорусских военных - Центр нацсопротивления

  •  15617 просмотра
В Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ: что важного для Украины

В Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ: что важного для Украины

  •  11069 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  94752 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  102810 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  113150 просмотра

Экономика

Зимой украинцам могут давать свет по 8-10 часов в день, если температура воздуха будет 0°C - нардеп

Зимой украинцам могут давать свет по 8-10 часов в день, если температура воздуха будет 0°C - нардеп

  •  5483 просмотра
Почему технологический опыт Украины нужен Европе: Сергей Токарев поделился инсайтами из The Ukraine Tech Summit в Лондоне

Почему технологический опыт Украины нужен Европе: Сергей Токарев поделился инсайтами из The Ukraine Tech Summit в Лондоне

  •  12825 просмотра
"Транспортный безвиз": фуры должны вернуться в Украину за обновленными документами

"Транспортный безвиз": фуры должны вернуться в Украину за обновленными документами

  •  14544 просмотра
Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

  •  29680 просмотра
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
Эксклюзив

  •  62923 просмотра

Киев

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

  •  12580 просмотра
Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

  •  16217 просмотра
Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

  •  19778 просмотра
Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

  •  101044 просмотра
В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

  •  38258 просмотра