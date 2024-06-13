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Генштаб: на фронті за добу відбулося 126 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку

Генштаб: на фронті за добу відбулося 126 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 23354 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 126 бойових зіткнень, найгарячіше було на Покровському напрямку, де українські військові відбили 34 ворожі атаки.

За минулу добу на фронті відбулося 126 бойових зіткнень, з яких 34 - на Покровському напрямку. Про це в ефірі телемарафону у четвер розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає УНН.

Деталі

Протягом доби відбулося 126 бойових зіткнень. За минулу добу російські терористи завдали по території України 4 ракетні удари із застосуванням 11 ракет, 38 авіаційних ударів, застосувавши 56 КАБів

- сказав Ковальов.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом відбулося 11 бойових зіткнень. Бої точилися в Глибокого, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку відбито 15 атак районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника районах Дружелюбівки, Невського, Греківки, Тернів та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 14 атак в районах Спірного та Роздолівки.

На Краматорському напрямку зупинено 10 спроб противника прорвати оборону українських військ в районах Іванівського та Андріївки.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки в районах населених пунктів Калинівка, Новоолександрівка, Євгенівка, Новопокровське, Сокіл та Нетайлове.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку противник здійснив 6 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Водяне та Урожайне.

На Оріхівському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку протягом минулої доби російські загарбники здійснили 6 атак.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 522 810 осіб, 7928 танків та сотень одиниць військової техніки.

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